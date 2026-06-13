Roma, ramo su edificio in via delle Terme di Traiano

(Adnkronos) – Un intervento dei vigili del fuoco è in corso, in via delle Terme di Traiano, nel cuore di Roma, per la rimozione di un grosso ramo poggiato su un'abitazione privata. Secondo i vigili del fuoco non ci sono pericoli per le persone.
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(Adnkronos) – Un intervento dei vigili del fuoco è in corso, in via delle Terme di Traiano, nel cuore di Roma, per la rimozione di un grosso ramo poggiato su un'abitazione privata. Secondo i vigili del fuoco non ci sono pericoli per le persone.