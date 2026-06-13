Salute

Roma, ramo su edificio in via delle Terme di Traiano

AdnKronos

Roma, ramo su edificio in via delle Terme di Traiano

Sab, 13/06/2026 - 14:02

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(Adnkronos) – Un intervento dei vigili del fuoco è in corso, in via delle Terme di Traiano, nel cuore di Roma, per la rimozione di un grosso ramo poggiato su un'abitazione privata. Secondo i vigili del fuoco non ci sono pericoli per le persone. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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