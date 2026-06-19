Roma, alla Nuvola aiuole e marciapiedi nel degrado. FdI e Lega: ”Immagini reali che non si vedono sulle cartoline”

(Adnkronos) – Le aiuole lasciate nella sporcizia e nel degrado fra la fermata Eur-Fermi e il centro congressi La Nuvola di Fuksas "sono la vera foto di Roma, quella che non ti raccontano e che non appare sulle cartoline". Lo dice il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, commentando le immagini del tour del degrado, pubblicate in un video da Adnkronos, nel tratto di strada che conduce dalla stazione della metropolitana al Rome Convention Center. Bottiglie, cocci di vetro, cartacce ed escrementi sono lo 'spettacolo' riservato ai pedoni che pur di evitare di passare all'interno di quel 'parco del degrado' preferiscono camminare lungo via Cristoforo Colombo, a pochi passi da moto, scooter, camion, autobus e auto che sfrecciano verso il centro della Capitale. Prendendo spunto da questo spazio del quartiere Eur, che risulta gestito dal Municipio IX della Capitale e non da Eur Spa, come i dintorni, Rocca aggiunge: "Da un lato, La Nuvola: bellissima, internazionale, che attira turisti e conferenzieri. Poi, giri l'angolo e trovi questo spettacolo per tutti. Bella l'immagine, terribile il contorno. Questa è la manifestazione plastica dell'amministrazione Gualtieri, in cui Roma è una rivista con la copertina patinata che la fa sembrare la più bella di tutto il mondo, ma se sfogli le pagine è un romanzo truce in bianco e nero. Inutile raccontare le app e i concerti quando la realtà è questa". Dello stesso avviso anche Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina: "È inaccettabile che uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale, a pochi metri dalla Nuvola e dalla stazione Eur-Fermi, versi in condizioni di abbandono tra rifiuti, vetri, erbacce e percorsi pedonali degradati. Parliamo di un'area attraversata ogni giorno da cittadini, lavoratori, turisti e delegazioni internazionali. Mentre il Campidoglio investe risorse nella promozione dell'immagine della città, la realtà che molti si trovano davanti è quella del degrado e della mancata manutenzione. Da anni denunciamo una gestione insufficiente del decoro urbano: marciapiedi dissestati, verde trascurato, aree pubbliche abbandonate e interventi ordinari che arrivano sempre troppo tardi. Roma merita molto di più della propaganda. I cittadini chiedono manutenzione, pulizia e rispetto del territorio".

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