Reolink rivoluziona la sicurezza smart, arriva la serie OMVI a tripla lente

(Adnkronos) – Reolink, leader globale nell’innovazione delle tecnologie video intelligenti, ha lanciato ufficialmente sul mercato la serie OMVI, una rivoluzionaria linea di telecamere caratterizzata da un inedito sistema a tripla lente progettato per azzerare i punti ciechi e offrire una copertura panoramica completa a 360°. Presentata in anteprima lo scorso 19 maggio a Monaco di Baviera, la gamma OMVI unisce una doppia lente superiore fissa a una lente inferiore motorizzata Pan-Tilt, introducendo sofisticate funzioni di tracciamento automatico e intelligenza artificiale locale avanzata. Accanto a questa linea ad altissime prestazioni, l'azienda ha svelato anche la nuova serie Power-Efficient sviluppata in stretta collaborazione con Qualcomm, una gamma di videocamere e citofoni wireless a batteria concepiti per garantire un'autonomia senza precedenti e un'installazione immediata in qualsiasi contesto. Il cuore tecnologico della serie OMVI risiede nella perfetta cooperazione tra le sue ottiche. La parte superiore del dispositivo ospita una telecamera panoramica a doppia lente che assicura una visione d'insieme continua e grandangolare sull'intera area da monitorare. Subito sotto, una lente Pan-Tilt (PT) indipendente si occupa di catturare i dettagli più ravvicinati e di seguire i soggetti in movimento. Questa architettura integrata supera i limiti delle tradizionali telecamere motorizzate: anche quando l'ottica inferiore si sposta per inseguire un bersaglio, la panoramica superiore resta attiva e visibile, garantendo che nessun evento circostante passi inosservato. Il coordinamento tra le lenti è affidato alla tecnologia SyncTrack, un algoritmo proprietario che aggancia istantaneamente qualsiasi oggetto o persona rilevata dalla sezione panoramica, trasferendo il tracciamento alla lente inferiore in modo fluido e ininterrotto. La funzione Auto Framing completa l'opera effettuando uno zoom dinamico sul soggetto per mantenerlo costantemente al centro dell'inquadratura e a fuoco fino a quando non esce dalla scena. Attraverso l'app Reolink o il client desktop, gli utenti godono di un'esperienza visiva immediata, potendo osservare contemporaneamente il flusso panoramico generale e i dettagli ravvicinati del tracciamento, con la possibilità di orientare istantaneamente la lente mobile semplicemente toccando un punto qualsiasi dell'immagine principale. Per rispondere alle esigenze quotidiane di abitazioni e attività commerciali, Reolink ha introdotto i modelli OMVI 3i WiFi e OMVI 3i PoE, due soluzioni gemelle progettate per rendere accessibile il monitoraggio multi-lente avanzato. Entrambi i dispositivi erogano una risoluzione complessiva di ben 18 MP, ripartiti tra i 10 MP della doppia lente panoramica superiore (con un campo visivo di 180° in orizzontale) e gli 8 MP della lente Pan-Tilt inferiore in vera definizione 4K. I due modelli si differenziano principalmente per la flessibilità di installazione: la versione PoE sfrutta un singolo cavo Ethernet per trasmettere sia i dati che l'alimentazione elettrica, garantendo la massima stabilità del segnale su lunghe distanze, mentre la versione WiFi 6 implementa una connettività dual-band a 2.4GHz/5GHz supportata dalla moderna crittografia WPA3, ideale per un posizionamento senza vincoli di cablaggio di rete. Entrambe le varianti presentano una scocca robusta con certificazione di impermeabilità IP66, in grado di resistere a temperature estreme comprese tra i -10°C e i +55°C, e sono predisposte per il montaggio a soffitto, a parete o ad angolo in ampi cortili, giardini, parcheggi e magazzini. Al vertice assoluto della nuova offerta si posiziona il modello flagship OMVI X16 PoE, un concentrato di ingegneria che ha già conquistato i giurati internazionali ottenendo il CES 2026 Innovation Award e il prestigioso iF DESIGN AWARD 2026. Questo dispositivo eleva le prestazioni a livelli industriali grazie a un sistema a tripla lente da ben 24 MP complessivi, composto da una telecamera panoramica superiore da 16 MP e da una lente inferiore Pan-Tilt 4K da 8 MP dotata di un potente zoom ottico 16×, capace di preservare una nitidezza cristallina sui dettagli più distanti anche alla massima estensione focale. Sorretto da una robusta struttura meccanica a tre motori, l'OMVI X16 PoE permette una rotazione orizzontale continua a 360° e un'inclinazione verticale fino a 95°. Queste specifiche, unite a una velocità di movimento senza pari, lo rendono lo strumento definitivo per la sorveglianza di aree su larghissima scala, siti industriali o contesti ad alta sicurezza dove la precisione millimetrica è un requisito fondamentale. Tutti i modelli della serie OMVI beneficiano dell'esclusiva tecnologia IA ReoNeura, un sistema di intelligenza artificiale integrato direttamente a bordo del dispositivo. L'elaborazione locale dei dati permette di analizzare i flussi video in tempo reale senza alcuna dipendenza dal cloud, azzerando i tempi di latenza e garantendo la totale privacy degli utenti. Gli algoritmi distinguono accuratamente persone, veicoli e animali domestici, riducendo al minimo i fastidiosi falsi allarmi causati da ombre, vento o pioggia, e permettono di configurare regole avanzate come il superamento di una linea virtuale, l'intrusione in un'area o lo stazionamento prolungato. L'architettura ReoNeura introduce inoltre l'innovativa ricerca video locale: digitando una semplice descrizione testuale nell'app, il sistema setaccia i file salvati isolando in pochi secondi le clip pertinenti ed evitando lunghe ricerche manuali. La protezione della proprietà si estende anche alla notte attraverso un sistema di illuminazione versatile, che offre una visione a infrarossi discreta fino a 30 metri oppure una nitida visione notturna a colori alimentata da 8 potenti faretti spotlight LED integrati da 7W (6000K).

I faretti fungono anche da deterrente attivo, attivandosi istantaneamente insieme a una sirena acustica integrata non appena viene rilevata una minaccia. La gestione dell'archiviazione locale supporta schede microSD fino a 512 GB, i sistemi NVR Reolink, la centralina Home Hub e i protocolli FTP/NAS, escludendo qualsiasi obbligo di abbonamento o costo mensile ricorrente. In concomitanza con la linea OMVI, Reolink ha inaugurato la serie Power-Efficient, una gamma di videocamere e videocitofoni smart a batteria concepiti per eliminare del tutto i fili e ottimizzare drasticamente i consumi energetici. Grazie all'integrazione strategica del chip Wi-Fi a micro-consumo Qualcomm QCC730, questi dispositivi riducono al minimo lo spreco di energia durante le fasi di standby e trasmissione, garantendo fino al 96% di autonomia in più rispetto agli standard attuali del mercato. La gamma è guidata da due prodotti di punta altamente versatili:

Argus MagiCam: una telecamera a batteria da 2 MP totalmente wireless, caratterizzata da un design cubico ultracompatto e portatile. Grazie a un pratico sistema di montaggio magnetico, può essere posizionata o spostata in pochi istanti su qualsiasi superficie metallica, offrendo un rilevamento umano accurato direttamente sul dispositivo e un'eccezionale gestione energetica che estende l'autonomia della batteria fino a 9 mesi con una sola carica.

Video Doorbell (2ª generazione): un videocitofono smart avanzato da 4 MP con un rapporto d'aspetto 1:1, studiato per offrire una visuale verticale completa dei visitatori e dei pacchi depositati davanti alla soglia. Il dispositivo integra un algoritmo IA locale per il rilevamento di persone, veicoli, animali e consegne in tempo reale. Offre un'alimentazione flessibile tramite batteria ricaricabile (fino a 10 mesi di autonomia) o tramite collegamento cablato all'impianto preesistente, modalità che sblocca la registrazione continua h24. La serie Power-Efficient si completa infine con il Video Doorbell SE, un videocitofono WiFi da 3 MP con formato d'immagine 4:3 ottimizzato per il monitoraggio quotidiano degli accessi, e con la nuova telecamera motorizzata da interni E1 Swift, progettata specificamente per aiutare i genitori a vigilare sui neonati e permettere ai padroni di tenere costantemente d'occhio i propri animali domestici.

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