Rafinha presenta lo smartphone per i creatori di contenuti con doppia fotocamera AI e super batteria

(Adnkronos) – Arriva oggi, ufficialmente sul mercato italiano, il nuovo smartphone realme 16 5G. Il terminale, sviluppato per rispondere alle esigenze di connettività e produzione di contenuti multimediali in mobilità, vede il proseguimento della collaborazione con il calciatore Raphinha come figura di riferimento per la campagna di comunicazione della serie. La filosofia strutturale del dispositivo, definita Air Design, punta sulla ridistribuzione dei pesi interni per migliorare il comfort e la praticità d'uso. La barra fotografica posteriore a sviluppo orizzontale garantisce stabilità quando il telefono è appoggiato su superfici piane e ottimizza il bilanciamento durante l'impugnatura in modalità landscape. La scocca posteriore, caratterizzata dalla finitura estetica Aurora Wings con texture a gradiente cromatico blu-oro, presenta una superficie sabbiata con rivestimento oleofobico curvo. L'architettura interna ad alta densità ha permesso di contenere lo spessore del telaio in 8,1 millimetri e il peso complessivo in 181 grammi, ospitando al contempo un pannello display generoso da 6,57 pollici.

La strategia industriale del marchio si concentra sulla democratizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate, con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per la produzione e la condivisione di contenuti multimediali personalizzati e ad alta risoluzione e per esprimere facilmente, ovunque, la propria creatività. Sotto il profilo costruttivo, il dispositivo implementa una configurazione hardware incentrata sull'elaborazione fotografica tramite intelligenza artificiale locale e sull'adozione di scocche ad alta resistenza strutturale. Il comparto fotografico si basa su un sistema a doppia fotocamera da 50 Megapixel denominato Dual Portrait Camera System. L'ottica posteriore adotta il sensore Sony IMX852, caratterizzato da dimensioni pari a 1/2.93 pollici, apertura focale F1.8 e sistema di messa a fuoco automatica per garantire l'acquisizione dei dettagli in condizioni di illuminazione variabili. L'ottica anteriore, anch'essa da 50 Megapixel, gestisce la ripresa dei volti ottimizzando la precisione dei tratti somatici. Una delle peculiarità fisiche è l'integrazione di uno specchio ausiliario posteriore per l'inquadratura in tempo reale quando si impiega l'obiettivo principale, coadiuvato da un sistema di illuminazione circolare Aura Ring Flash e da comandi gestuali e vocali per lo scatto a distanza. La gestione della pipeline cromatica sfrutta il motore software LumaColor IMAGE per il bilanciamento delle luci, mentre l'interfaccia si arricchisce di preset atmosferici tramite la modalità Vibe Master e di funzioni di modifica rapida automatizzata come AI Edit Genie e AI Instant Clip, quest'ultima deputata alla selezione e al montaggio dei flussi video. La sezione energetica gestisce la salute della cella nel lungo periodo tramite il protocollo Titan Long-Life Algorithm, che garantisce il mantenimento di una capacità minima pari all'80% dopo 1.600 cicli completi di carica. Il sistema supporta la ricarica rapida cablata da 45W, in grado di ripristinare il 50% dell'energia in 39 minuti e il completamento del ciclo in 94 minuti. Per limitare lo stress termico durante l'esecuzione di applicativi pesanti o sessioni di gioco, la funzione Bypass Charging provvede ad alimentare direttamente la scheda madre escludendo il passaggio dalla batteria, ed è presente il supporto alla ricarica inversa per alimentare periferiche esterne.



Il livello di protezione strutturale ottiene la classificazione professionale IP69, estesa anche alle specifiche IP66, IP68 e IP69K, assicurando l'impermeabilità contro polvere, getti d'acqua ad alta pressione e immersioni ad alte temperature. Il sistema operativo si basa sull'interfaccia proprietaria realme UI 7.0 coordinata dal motore FLUX ENGINE, il quale ottimizza l'allocazione delle risorse a livello di CPU incrementando la fluidità dello scorrimento delle applicazioni del 29% e riducendo i tempi di risposta generali del 15%, con una protezione della stabilità software garantita per una durata complessiva di 72 mesi.

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