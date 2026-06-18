Pokémon Champions al debutto gratis su mobile e Nintendo Switch 2

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha ufficializzato la disponibilità globale di Pokémon Champions, un nuovo software incentrato sulle lotte competitive distribuito attraverso la formula free-to-play, ovvero accessibile senza costi di acquisto iniziali. Il lancio del titolo copre simultaneamente il comparto dei dispositivi mobili e l'ecosistema console, estendendosi sia ai modelli attuali di Nintendo Switch sia alla nuova piattaforma hardware Nintendo Switch 2. La strategia di distribuzione mira a consolidare un'infrastruttura di rete inclusiva, basata sul supporto multipiattaforma totale che consente ai giocatori di sfidarsi indipendentemente dal supporto hardware utilizzato. Sotto il profilo delle meccaniche di gioco, gli sviluppatori hanno integrato un sistema di combattimento progettato per bilanciare l'accessibilità immediata per i nuovi utenti con una profondità strategica adatta ai circuiti agonistici e ai giocatori esperti. Questo approccio punta a intercettare una fascia di pubblico trasversale, integrando dinamiche di progressione flessibili e ottimizzate per l'utilizzo in mobilità. In concomitanza con il debutto sul mercato, è stata attivata la prima campagna promozionale interna al software, la cui conclusione è programmata per mercoledì 2 settembre 2026. Durante questo periodo, tutti gli utenti che effettueranno l'accesso sulle diverse piattaforme riceveranno all'interno della cassetta postale virtuale del gioco la creatura Raichu, unitamente a due specifici oggetti evolutivi denominati Raichuite X e Raichuite Y. Questi elementi sbloccano la meccanica della megaevoluzione all'interno dei match, permettendo la trasformazione temporanea del personaggio nelle varianti MegaRaichu X o MegaRaichu Y, introducendo così le prime variabili tattiche all'interno delle arene competitive digitali.

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