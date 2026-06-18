Parte il realme Summer Tour nelle piazze italiane

(Adnkronos) – realme ha ufficializzato la partenza della terza edizione del realme Summer Tour, una manifestazione itinerante ufficializzata il 18 giugno 2026 che si articolerà attraverso cinque tappe dislocate lungo le piazze e le località balneari italiane. Il progetto prevede un calendario distribuito su oltre due mesi di attività, con una partecipazione stimata che supera i 12.000 visitatori complessivi e più di 15 ore di programmazione dal vivo tra sessioni musicali e aree di prova dedicate ai nuovi prodotti del catalogo aziendale. L'iniziativa si focalizza sulla presentazione sul campo delle ultime soluzioni introdotte nel segmento della telefonia mobile, ponendo al centro dell'attenzione i modelli realme 16 Pro Series e realme C100 5G, due dispositivi indirizzati a fasce di pubblico differenziate ma accomunati da un'architettura votata all'efficienza in mobilità. La variante superiore realme 16 Pro Series basa le proprie specifiche su un comparto fotografico integrato con algoritmi di intelligenza artificiale per l'elaborazione dei file e lo sviluppo di contenuti digitali ottimizzati per le piattaforme social. Al contrario, il modello realme C100 5G indirizza le proprie caratteristiche hardware verso i parametri dell'autonomia e della robustezza strutturale, implementando un modulo di alimentazione da 6600 mAh, uno schermo con frequenza di aggiornamento a 144 Hertz e una scocca provvista di certificazione di resistenza agli urti di livello militare. La struttura logistica di ciascuna tappa prevede l'allestimento di un palco principale che ospiterà concerti, DJ set e attività di animazione coordinati in collaborazione con emittenti radiofoniche, garantendo una presenza visiva del marchio attraverso backdrop e pannelli dedicati. Parallelamente all'area spettacolo, la gestione degli spazi prevede un corner espositivo all'interno del quale i partecipanti hanno la possibilità di saggiare i telefoni in contesti reali, testando le funzionalità di scatto in apposite zone scenografiche e accedendo alla distribuzione di materiale promozionale e gadget fino a esaurimento delle scorte disponibili. La pianificazione del tour mira a intercettare i segmenti demografici dei giovani Millennials e della Generazione Z, unendo i momenti di aggregazione estiva alla verifica pratica delle prestazioni dei dispositivi. Protagonista dell'evento, la realme 16 Pro Series, la gamma che porta la fotografia mobile a un nuovo livello grazie a funzionalità AI avanzate e strumenti creativi dedicati alla content creation. La serie completa un portfolio che l'azienda ha recentemente arricchito con l'introduzione di realme C100 5G, progettato per offrire autonomia, resistenza e affidabilità quotidiana, e della nuova realme P4 Series, dedicata a chi cerca intrattenimento, stabilità e autonomia per il gaming e l'utilizzo di tutti i giorni. Il percorso della manifestazione prenderà il via il 19 giugno da Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, in concomitanza con gli eventi della Notte Rosa e con l'intrattenimento curato dai DJ di Radio Bruno. Il giorno successivo, il 20 giugno, la struttura si sposterà a Cattolica, nella provincia di Rimini, per proseguire il 27 giugno a Milano Marittima, nel ravennate, con la serata Hit Parade Party caratterizzata da musica dal vivo e animazione. Le ultime due tappe del calendario si sposteranno sul versante adriatico abruzzese, prevedendo un appuntamento il 14 luglio in piazza a Martinsicuro e la giornata conclusiva fissata per il 1° agosto a Giulianova, dove le attività di intrattenimento del marchio si integreranno all'interno delle celebrazioni del Carnevale Estivo locale sul palco principale della cittadina.

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