“La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” torna a Gangi, appuntamento il 20 giugno

e si prepara a trasformare Piazza del Popolo in un grande salotto sotto le stelle. Sabato 20 giugno 2026 il borgo madonita accoglierà residenti e visitatori per una serata dedicata all’amore, alla bellezza e alla memoria condivisa, in linea con il tema nazionale dell’edizione: “L’amore per i borghi, i nostri ricordi e la memoria che ci unisce”.Il programma prenderà il via alle 21:30 con “Benedetta Innocenza”, spettacolo di cabaret dell’attore e comico Rosario Terranova, volto noto del teatro e della televisione. A seguire, alle 23:30, spazio alla musica e al divertimento con il “Silent Party in Love”, curato dal Bar Accantunera, che animerà la piazza con cuffie wireless e atmosfere luminose.L’iniziativa è promossa dal Comune di Gangi nell’ambito del circuito nazionale de I Borghi più belli d’Italia, che ogni anno celebra la Notte Romantica come momento di valorizzazione culturale, turistica ed emotiva dei piccoli centri storici.«La Notte Romantica è un appuntamento- dice il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello – che sentiamo profondamente nostro perché unisce ciò che siamo: un borgo che vive di relazioni, di memoria condivisa e di bellezza. Gangi accoglie ogni visitatore come un ospite di casa, e queste serate diventano occasioni preziose per riscoprire il valore dello stare insieme»