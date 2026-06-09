Gengive sane, corpo sano: all’ospedale Israelitico Open day per la prevenzione della parodontite

(Adnkronos) – Gengive sane, corpo sano. "La salute delle gengive rappresenta un importante indicatore dello stato di salute complessivo dell'organismo: sempre più studi scientifici evidenziano infatti una correlazione tra le malattie parodontali e diverse patologie sistemiche, tra cui diabete e malattie cardiovascolari, rafforzando il ruolo strategico della prevenzione". Per richiamare l'attenzione dei cittadini sull'importanza di prevenire e diagnosticare precocemente la parodontite, "minaccia silenziosa" per il benessere di tutto l'organismo, l'ospedale Israelitico di Roma promuove un Open day dedicato alla prevenzione parodontale e all'igiene orale. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle 8.30 alle 14.30, presso la sede di via Veronese 53. Nel corso della giornata sarà possibile accedere gratuitamente a screening, valutazioni e consulenze specialistiche finalizzate a individuare eventuali fattori di rischio e a ricevere indicazioni personalizzate sui corretti comportamenti di prevenzione e igiene orale. Per informazioni e prenotazioni: 331 69 32 503, prenotazioni.online@ospedaleisraelitico.it. La parodontite è una malattia infiammatoria cronica che colpisce i tessuti di sostegno dei denti. Spesso è sottovalutata e in molti casi priva di sintomi evidenti nelle fasi iniziali, ma se non viene diagnosticata e trattata tempestivamente può compromettere non solo la salute orale, ma anche il benessere generale della persona. "La parodontite è una patologia molto diffusa, ma ancora oggi poco conosciuta – spiega l'odontoiatra Zuraica Lamboglia – Molte persone tendono a considerare il sanguinamento delle gengive un fenomeno normale, quando invece può rappresentare uno dei primi segnali di una malattia che, se trascurata, può portare a conseguenze importanti per la salute orale" e non solo. "Negli ultimi anni – sottolinea la specialista – la ricerca scientifica ha evidenziato come la salute della bocca sia strettamente collegata alla salute generale dell'organismo. Per questo è fondamentale promuovere una maggiore cultura della prevenzione, sensibilizzando i cittadini sull'importanza dei controlli periodici e di una corretta igiene orale. Attraverso questo Open day vogliamo offrire un'occasione concreta di informazione, screening e diagnosi precoce, mettendo la prevenzione al centro della tutela della salute". L'iniziativa – si legge in una nota – si inserisce nel più ampio impegno dell'ospedale Israelitico, volto a promuovere percorsi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione rivolte alla popolazione, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute e del benessere.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)