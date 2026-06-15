Gangi, successo per la 21ª Passeggiata delle Associazioni Ippiche di Sicilia

Si è svolta ieri, domenica 14 giugno, a Gangi la 21ª Passeggiata delle Associazioni Ippiche di Sicilia, un appuntamento ormai consolidato che continua a richiamare appassionati da tutto il centro dell’Isola. L’edizione 2026 ha registrato 150 iscritti, tra cavalieri e amazzoni provenienti dai territori dei Nebrodi e delle Madonie, confermando la vitalità e la forte tradizione equestre dell’area. Il raduno si è tenuto al Foro Boario di contrada Magione, da cui il gruppo è partito per un lungo itinerario attraverso sentieri, trazzere e paesaggi rurali che rappresentano uno dei patrimoni naturalistici più identitari del territorio gangitano. A fare gli onori di casa il presidente dell’Associazione Ippica Madonita, Carmelo Gallina, insieme al sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che ha accolto i partecipanti e salutato le associazioni presenti.Al rientro dalla passeggiata, cavalieri e accompagnatori hanno condiviso un pranzo a base di prodotti tipici locali, preparato dai volontari della Pro Loco, momento conviviale che ha chiuso la giornata nel segno della comunità e dell’ospitalità.«La Passeggiata delle Associazioni Ippiche è una manifestazione che racconta l’anima del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ferrarello –. Vedere così tanti appassionati riuniti a Gangi, provenienti da tutta l’area interna della Sicilia, è motivo di orgoglio. Ringrazio l’Associazione Ippica Madonita, la Pro Loco e tutti i volontari che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. Queste iniziative valorizzano le nostre tradizioni, promuovono il turismo rurale e rafforzano il senso di comunità».L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ippica Madonita, con il patrocinio del Comune di Gangi e la collaborazione della Pro Loco.