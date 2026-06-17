Esame di Maturità 2026, messaggio ai maturandi del Dg dell’USR per la Sicilia Filippo Serra

“L’Esame di Maturità 2026 sta per iniziare. Domani sarete in tanti ad affrontare la prima prova, Italiano, di un esame che nel suo complesso rappresenta un ambito traguardo per studentesse e studenti. Un obiettivo che voi, ragazze e ragazzi, perseguite dall’inizio del vostro percorso di studi”. È quanto scrive Filippo Serra, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in un messaggio pubblicato sul sito istituzionale dell’USR.

“Sono stati anni di impegno non senza difficoltà, ma sono certo anche ricchi di soddisfazioni. Siate sereni domani. L’Esame di Maturità non è che una prova delle vostre abilità e competenze acquisite e conquistate durante i vostri anni di studio e al contempo di vita.

Vi auguro di poter dimostrare al meglio il vostro talento e non solo in questa circostanza, ma anche in futuro quando vi sarà richiesto. Abbiate fiducia nel vostro sapere e nelle vostre potenzialità di cui avete acquisito consapevolezza in questi anni anche grazie all’impegno e alla passione dei docenti che vi hanno accompagnato nel vostro percorso di crescita, e che qui colgo l’occasione di ringraziare, insieme ai Dirigenti scolastici che con responsabilità guidano il complesso meccanismo della scuola, sostenuto anche dal prezioso contributo del personale ATA.

Vi auguro di inseguire con tenacia i vostri obiettivi e che i sani principi vi siano da guida in futuro. Non cercate scorciatoie, ogni conquista, ogni vittoria ha un sapore diverso se meritata.

Non ho motivo di dubitare che continuerete ad essere donne e uomini responsabili e che saprete coltivare il rispetto reciproco.

In una parola, Maturità.

Dunque, forza ragazze e ragazzi, buon lavoro“.