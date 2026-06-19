Emofilia, accessi semplificati al pronto soccorso e farmaci salvavita nelle ambulanze

Accessi più semplici e organizzati all’interno dei dipartimenti di emergenza e accettazione nei pronto soccorso siciliani per i pazienti affetti da Emofilia e malattia di von Willebrand, che potranno inoltre avere i farmaci salvavita in tutte le strutture di emergenza/urgenza compresi ambulanza ed elisoccorso del 118. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe), diretto da Giacomo Scalzo, ha approvato la direttiva, unica in Italia, “linee di indirizzo per l’assistenza in urgenza ed emergenza dei pazienti affetti da queste malattie, inserendo pure la costituzione di un gruppo di lavoro aziendale per l’implementazione del documento e il monitoraggio degli indicatori di processo e relativa reportistica, oltre all’audit clinico-organizzativo. Il documento individua i tempi di attesa, entro 20 minuti, tra chiamata al 118 e l’intervento da parte del personale delle ambulanze. Ma misura anche il tempo tra arrivo del personale del 118 e la somministrazione del farmaco, entro dieci minuti. I pazienti affetti da emofilia e malattia di von Willebrand in urgenza ed emergenza, devono essere trasportati in pronto soccorso. Le linee guida prevedono la stabilizzazione del paziente con lo “stay and play”, o il trasferimento presso una struttura specializzata, “scoop and run”; (ambedue le dinamiche non sono collegate a tempi predefiniti). Entro venti minuti, i pazienti in codice rosso e arancione devono essere sottoposti a terapia, mentre entro 30 minuti è il tempo tra la richiesta di consulenza e risposta da parte dello specialista. La direttiva è stata elogiata dal presidente regionale dell’associazione emofilici, Francesco Cocuzza, che ha scritto una lettera al Dasoe. “Considerando che la nostra patologia è tempo dipendente, l’obiettivo raggiunto è davvero importante – ha scritto Cocuzza – questo è un risultato eccezionale frutto della sinergia e della collaborazione pro attiva di istituzioni, società scientifiche e associazioni pazienti. Siamo la prima regione in Italia che ha emanato delle linee di indirizzo per l’assistenza in emergenza urgenza dei pazienti emofilici e ad avere i farmaci salvavita a disposizione anche nei mezzi mobili di emergenza urgenza e in tutti i pronto soccorso dell’Isola. Ringrazio l’assessore alla Salute Marcello Caruso – ha concluso il presidente dell’associazione emofiliaci siciliani – per la sensibilità dimostrata verso i pazienti più fragili, i dipendenti del Dasoe a cominciare dal dirigente generale Scalzo”. (ANSA).