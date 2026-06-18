Caltanissetta. Università digitale, il Polo Pegaso, Mercatorum e San Raffaele chiude il tour nelle scuole e guarda al futuro dei giovani nisseni

COMUNICATO STAMPA
Concluso con successo il tour di orientamento nelle scuole del Polo Universitario Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Un ponte verso il futuro per i giovani di Caltanissetta.
Il Polo di via Francesco Crispi n.3 si conferma punto di riferimento per il territorio. Alle famiglie l’invito a scoprire i vantaggi dell’Università Digitale, mentre agli studenti arriva un caloroso in bocca al lupo per gli esami di maturità in corso.
Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il ciclo di incontri di orientamento in uscita promosso dal Polo delle Università Digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele di Caltanissetta. Nelle ultime settimane, il team del Polo ha fatto tappa in numerosi istituti superiori della città per incontrare da vicino gli studenti delle quinte classi, dialogare con loro e aiutarli a compiere una scelta consapevole per il proprio avvenire accademico e professionale.
Durante il tour, è stata presentata ai futuri diplomati un’offerta formativa d’eccellenza che comprende ad oggi ben 122 corsi di laurea, illustrando un nuovo modo di concepire la formazione superiore: un percorso in cui non è lo studente a dover stravolgere la propria vita, ma è lo studio ad adattarsi alle sue esigenze.
Oggi, il Polo Universitario di via Francesco Crispi desidera estendere questo messaggio anche alle famiglie del territorio e a tutti coloro che non hanno potuto prendere parte agli incontri scolastici. Scegliere l’Università Telematica significa intraprendere un percorso accademico moderno e intelligente, caratterizzato da vantaggi concreti e ineguagliabili:
- Valore legale e assoluta equipollenza: I titoli conseguiti hanno la stessa identica validità legale delle lauree rilasciate dalle università statali tradizionali, garantendo pieno accesso a concorsi pubblici e selezioni aziendali.
- Zero costi fuori sede e diritto allo studio: Si elimina totalmente il gravoso onere economico legato a vitto, alloggio e trasferimenti nelle grandi città universitarie. I giovani possono formarsi ai massimi livelli restando a casa propria, mantenendo salde le proprie radici e gli affetti.
- Flessibilità totale e materiale incluso: Grazie alle videolezioni sempre accessibili, è possibile studiare con la massima libertà, conciliando l’università con il lavoro o altre passioni. Inoltre, le famiglie non dovranno sostenere spese extra per l’acquisto di pesanti e costosi manuali, poiché tutto il materiale didattico digitale è già compreso nella retta.
- Agevolazioni economiche: Sono previste speciali scontistiche riservate ai neo-diplomati e la possibilità di rateizzare comodamente l’importo mensilmente senza interessi.
Per affiancare gli studenti e le loro famiglie in questo importante momento di transizione, il Polo di orientamento garantisce una presenza solida e costante sul territorio. La sede nel cuore di Caltanissetta, in via Francesco Crispi n. 3, è un punto di riferimento fisico, aperto e accogliente, pronto a fornire consulenze personalizzate, supporto burocratico e tutte le informazioni necessarie per procedere all’immatricolazione.
In questi giorni cruciali, l’attenzione del Polo si rivolge infine ai veri protagonisti del nostro territorio: i ragazzi.
“A tutti gli studenti e le studentesse di Caltanissetta e provincia che in queste ore sono alle prese con gli esami di Stato, va il nostro più sentito e caloroso in bocca al lupo. Mettete in campo tutto il vostro impegno e la vostra passione per coronare questo importante traguardo. Siete il futuro della nostra comunità, e noi saremo qui, pronti ad accompagnarvi e sostenervi nel passo successivo, affinché possiate costruire una carriera brillante senza dover rinunciare alla vostra terra. Buona maturità a tutti!”