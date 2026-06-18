Caltanissetta. Università digitale, il Polo Pegaso, Mercatorum e San Raffaele chiude il tour nelle scuole e guarda al futuro dei giovani nisseni

COMUNICATO STAMPA

Concluso con successo il tour di orientamento nelle scuole del Polo Universitario Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Un ponte verso il futuro per i giovani di Caltanissetta.

Il Polo di via Francesco Crispi n.3 si conferma punto di riferimento per il territorio. Alle famiglie l’invito a scoprire i vantaggi dell’Università Digitale, mentre agli studenti arriva un caloroso in bocca al lupo per gli esami di maturità in corso.

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il ciclo di incontri di orientamento in uscita promosso dal Polo delle Università Digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele di Caltanissetta. Nelle ultime settimane, il team del Polo ha fatto tappa in numerosi istituti superiori della città per incontrare da vicino gli studenti delle quinte classi, dialogare con loro e aiutarli a compiere una scelta consapevole per il proprio avvenire accademico e professionale.

Durante il tour, è stata presentata ai futuri diplomati un’offerta formativa d’eccellenza che comprende ad oggi ben 122 corsi di laurea, illustrando un nuovo modo di concepire la formazione superiore: un percorso in cui non è lo studente a dover stravolgere la propria vita, ma è lo studio ad adattarsi alle sue esigenze.

Oggi, il Polo Universitario di via Francesco Crispi desidera estendere questo messaggio anche alle famiglie del territorio e a tutti coloro che non hanno potuto prendere parte agli incontri scolastici. Scegliere l’Università Telematica significa intraprendere un percorso accademico moderno e intelligente, caratterizzato da vantaggi concreti e ineguagliabili: