Caltanissetta, Parrocchia San Pietro: il 19 giugno l’evento “Lasciami Volare” con Gianpietro Ghidini

Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. È questo il concetto al centro dell’evento “Lasciami Volare”, che si terrà il 19 giugno, alle ore 20:30, all’Arena San Pietro – via Paolo VI – a Caltanissetta. Un’iniziativa a cura dei Cantori e Giovani di San Pietro e promossa dalla parrocchia San Pietro di Caltanissetta, in collaborazione con la fondazione Ema PesciolinoRosso ETS, che vedrà papà Gianpietro Ghidini raccontare la propria storia e quella di suo figlio Emanuele, insieme ai gruppi Cantori e giovani di San Pietro diretti dal Maestro Clara Scarlata, i quali interverranno con alcuni brani musicali. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Gianpietro Ghidini è il promotore di “Ema PesciolinoRosso”, una fondazione che ha – come riporta il sito – come scopo principale la prevenzione nella forma di divulgazione attraverso conferenze nelle scuole, nei teatri in tutta Italia e anche all’estero, nata in seguito alla morte di Emanuele nel novembre 2013. Dopo la scomparsa di suo figlio, papà Gianpietro – come si legge ancora nel sito – con la sua famiglia ha passato giorni terribili, tutto era dolore: dentro e fuori. Dopo pochi giorni, però, qualcosa è cambiato. Un sogno straordinario con protagonista Emanuele, che ha risvegliato in lui un’energia inspiegabile, decidendo di dedicare la sua vita ai giovani e alla loro crescita, promettendo a suo figlio che avrebbe portato ovunque la sua storia.

Oggi, PesciolinoRosso è anche una community di migliaia di persone, dove genitori e giovani si scambiano idee, pensieri e condividono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, la scuola e il rapporto tra genitori e figli – come riporta ancora il sito ufficiale.

“Lasciami volare, papà” è anche il titolo di un libro edito da Mondadori e a firma dello stesso Gianpietro Ghidini, nato con l’aiuto degli amici Jacopo Assettini e del dottor Matteo Merigo – come riporta la descrizione del libro –, perché la morte di Emanuele non sia stata vana e per incoraggiare il dialogo tra genitori e figli, perché da una parte e dall’altra si impari a spogliarsi delle proprie certezze per fare spazio all’altro, al suo mondo, al suo modo di vedere le cose.

Papà Gianpietro parla di Emanuele per portare avanti il suo ricordo, il suo amore.