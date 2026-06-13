Caltanissetta, il ” Volta” fa squadra: il match docenti-alunni, ultima lezione dell’anno

Libri chiusi e una palestra gremita di entusiasmo: in questo clima si è svolto il match amichevole di pallavolo disputato da studenti e docenti dell’I.I.S. ” Volta” di Caltanissetta. Un’iniziativa ideata non solo per celebrare la fine dell’anno scolastico, ma anche per rafforzare il legame di rispetto che unisce educatori e studenti.
A seguito della proposta lanciata dalla professoressa Stefania Scarlata e approvata dal Dirigente scolastico prof. Vito Parisi, la macchina organizzativa dell’evento si è messa in moto, coinvolgendo tutti i docenti di Scienze Motorie, capitanati dal Prof. Emilio Galiano. Lo stesso Dirigente Scolastico Vito Parisi, ad apertura dell’evento, ha sottolineato l’importanza delle relazioni e del clima conviviale che giova alla comunità scolastica e alla missione educativa che le compete.
Prima del fischio d’inizio, a rompere il ghiaccio è stata un’inedita squadra di professoresse del Liceo Scientifico in veste di “cheerleader” che, non senza un pizzico di autoironia, si sono cimentate in una coreografia guidata dalla Prof.ssa Concetta Pilato e accompagnata a ritmo di rock. Subito dopo spazio alla gara, disputata da una rappresentativa di docenti di varie discipline, matematica, italiano, fisica e lingue e soprattutto di Scienze Motorie, uniti dall’obiettivo di fare squadra con i ragazzi. A guidare le strategie di gioco, con il ruolo di Coach, sono stati il Prof. Nicolò Leonardi e la Prof.ssa Rossana Vaccaro, attenti alla gestione dei cambi e a mantenere alto lo spirito di sana competizione contro la squadra formata dagli studenti .
Al termine della partita, tra gli applausi scroscianti del pubblico, il risultato finale è passato in secondo piano. A vincere è stato il desiderio di condividere un momento ludico e spensierato. La partita si è conclusa con il tradizionale terzo tempo, i saluti istituzionali e l’augurio di buone vacanze a tutti gli studenti e alle loro famiglie, con il desiderio di replicare l’iniziativa anche l’anno prossimo.
I PROTAGONISTI DELLA GIORNATA
IL TEAM DEI PROFESSORI “CHEERLEADERS”
Guidati dalla Prof.ssa Concetta Pilato, le docenti che hanno animato l’apertura:
- Prof.ssa Laura Barone
- Prof.ssa Fabiana Berizia
- Prof.ssa Ilaria Castiglione
- Prof.ssa Susi Gallo
- Prof.ssa Alessandra Giunta
- Prof.ssa Debora Mangiavillano
- Prof.ssa Maria Carmela Miceli
- Prof.ssa Ernesta Musca
- Prof.ssa Concetta Pilato
- Prof.ssa Giovanna Scarpulla
- Prof.ssa Adriana Valenza
SELEZIONE CORPO DOCENTE E PERSONALE SCOLASTICO
Un mix interdisciplinare pronto a tutto, unito sotto la rete:
- Prof.ssa Monica Alaimo
- Prof. Salvatore Andolina
- Prof. Alessandro Antinoro
- Prof. Salvatore Astuto
- Prof. Totò Crucillà
- Prof.ssa Concetta Di Marca
- Prof. Emilio Galiano
- Prof. Nicola Leonardi
- Prof.ssa Giusy Liotta
- Prof.ssa Ginetta Parrinello
- Prof. Gaetano Ricotta
- Prof.ssa Stefania Scarlata
- Prof.ssa Gisella Stagnitto
- Prof.ssa Rossana Vaccaro
SELEZIONE ALUNNI
I ragazzi scesi in campo con grinta e grande fair play:
- Giorgio Annaloro
- Andrea Castellana
- Roberto Curto
- Martina Di Blasi
- Alessandro Dorato
- Andrea Giordano
- Gabriele Ilardo
- Alberto Lopiano
- Carlo Pagliarello Averna
- Marco Palermo
- Alessio Perna
- Aurora Pirello
- Virginia Pistone
- Giusy Polizzi
- Alessio Rancu
- Enrico Rizza
- Martina Romano
- Matilde San Martino
- Alessia Talluto