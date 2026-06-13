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Caltanissetta, il ” Volta” fa squadra: il match docenti-alunni, ultima lezione dell’anno

Redazione

Caltanissetta, il ” Volta” fa squadra: il match docenti-alunni, ultima lezione dell’anno

Sab, 13/06/2026 - 15:18

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Libri chiusi e una palestra gremita di entusiasmo: in questo clima si è svolto il match amichevole di pallavolo disputato da studenti e docenti dell’I.I.S. ” Volta” di Caltanissetta. Un’iniziativa ideata non solo per celebrare la fine dell’anno scolastico, ma anche per rafforzare il legame di rispetto che unisce educatori e studenti.

A seguito della proposta lanciata dalla professoressa Stefania Scarlata e approvata dal Dirigente scolastico prof. Vito Parisi, la macchina organizzativa dell’evento si è messa in moto, coinvolgendo tutti i docenti di Scienze Motorie, capitanati dal Prof. Emilio Galiano. Lo stesso Dirigente Scolastico Vito Parisi, ad apertura dell’evento, ha sottolineato l’importanza delle relazioni e del clima conviviale che giova alla comunità scolastica e alla missione educativa che le compete.

Prima del fischio d’inizio, a rompere il ghiaccio è stata un’inedita squadra di professoresse del Liceo Scientifico in veste di “cheerleader” che, non senza un pizzico di autoironia, si sono cimentate in una coreografia guidata dalla Prof.ssa Concetta Pilato e accompagnata a ritmo di rock. Subito dopo spazio alla gara, disputata da una rappresentativa di docenti di varie discipline, matematica, italiano, fisica e lingue e soprattutto di Scienze Motorie, uniti dall’obiettivo di fare squadra con i ragazzi. A guidare le strategie di gioco, con il ruolo di Coach, sono stati il Prof. Nicolò Leonardi e la Prof.ssa Rossana Vaccaro, attenti alla gestione dei cambi e a mantenere alto lo spirito di sana competizione contro la squadra formata dagli studenti .

Al termine della partita, tra gli applausi scroscianti del pubblico, il risultato finale è passato in secondo piano. A vincere è stato il desiderio di condividere un momento ludico e spensierato. La partita si è conclusa con il tradizionale terzo tempo, i saluti istituzionali e l’augurio di buone vacanze a tutti gli studenti e alle loro famiglie, con il desiderio di replicare l’iniziativa anche l’anno prossimo.

I PROTAGONISTI DELLA GIORNATA

IL TEAM DEI PROFESSORI “CHEERLEADERS”

Guidati dalla Prof.ssa Concetta Pilato, le docenti che hanno animato l’apertura:

  • Prof.ssa Laura Barone
  • Prof.ssa Fabiana Berizia
  • Prof.ssa Ilaria Castiglione
  • Prof.ssa Susi Gallo
  • Prof.ssa Alessandra Giunta
  • Prof.ssa Debora Mangiavillano
  • Prof.ssa Maria Carmela Miceli
  • Prof.ssa Ernesta Musca
  • Prof.ssa Concetta Pilato
  • Prof.ssa Giovanna Scarpulla
  • Prof.ssa Adriana Valenza

SELEZIONE CORPO DOCENTE E PERSONALE SCOLASTICO

Un mix interdisciplinare pronto a tutto, unito sotto la rete:

  • Prof.ssa Monica Alaimo
  • Prof. Salvatore Andolina
  • Prof. Alessandro Antinoro
  • Prof. Salvatore Astuto
  • Prof. Totò Crucillà
  • Prof.ssa Concetta Di Marca
  • Prof. Emilio Galiano
  • Prof. Nicola Leonardi
  • Prof.ssa Giusy Liotta
  • Prof.ssa Ginetta Parrinello
  • Prof. Gaetano Ricotta
  • Prof.ssa Stefania Scarlata
  • Prof.ssa Gisella Stagnitto
  • Prof.ssa Rossana Vaccaro

SELEZIONE ALUNNI

I ragazzi scesi in campo con grinta e grande fair play:

  • Giorgio Annaloro
  • Andrea Castellana
  • Roberto Curto
  • Martina Di Blasi
  • Alessandro Dorato
  • Andrea Giordano
  • Gabriele Ilardo
  • Alberto Lopiano
  • Carlo Pagliarello Averna
  • Marco Palermo
  • Alessio Perna
  • Aurora Pirello
  • Virginia Pistone
  • Giusy Polizzi
  • Alessio Rancu
  • Enrico Rizza
  • Martina Romano
  • Matilde San Martino
  • Alessia Talluto

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