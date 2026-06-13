Caltanissetta, il ” Volta” fa squadra: il match docenti-alunni, ultima lezione dell’anno

Libri chiusi e una palestra gremita di entusiasmo: in questo clima si è svolto il match amichevole di pallavolo disputato da studenti e docenti dell’I.I.S. ” Volta” di Caltanissetta. Un’iniziativa ideata non solo per celebrare la fine dell’anno scolastico, ma anche per rafforzare il legame di rispetto che unisce educatori e studenti.

A seguito della proposta lanciata dalla professoressa Stefania Scarlata e approvata dal Dirigente scolastico prof. Vito Parisi, la macchina organizzativa dell’evento si è messa in moto, coinvolgendo tutti i docenti di Scienze Motorie, capitanati dal Prof. Emilio Galiano. Lo stesso Dirigente Scolastico Vito Parisi, ad apertura dell’evento, ha sottolineato l’importanza delle relazioni e del clima conviviale che giova alla comunità scolastica e alla missione educativa che le compete.

Prima del fischio d’inizio, a rompere il ghiaccio è stata un’inedita squadra di professoresse del Liceo Scientifico in veste di “cheerleader” che, non senza un pizzico di autoironia, si sono cimentate in una coreografia guidata dalla Prof.ssa Concetta Pilato e accompagnata a ritmo di rock. Subito dopo spazio alla gara, disputata da una rappresentativa di docenti di varie discipline, matematica, italiano, fisica e lingue e soprattutto di Scienze Motorie, uniti dall’obiettivo di fare squadra con i ragazzi. A guidare le strategie di gioco, con il ruolo di Coach, sono stati il Prof. Nicolò Leonardi e la Prof.ssa Rossana Vaccaro, attenti alla gestione dei cambi e a mantenere alto lo spirito di sana competizione contro la squadra formata dagli studenti .

Al termine della partita, tra gli applausi scroscianti del pubblico, il risultato finale è passato in secondo piano. A vincere è stato il desiderio di condividere un momento ludico e spensierato. La partita si è conclusa con il tradizionale terzo tempo, i saluti istituzionali e l’augurio di buone vacanze a tutti gli studenti e alle loro famiglie, con il desiderio di replicare l’iniziativa anche l’anno prossimo.

I PROTAGONISTI DELLA GIORNATA

IL TEAM DEI PROFESSORI “CHEERLEADERS”

Guidati dalla Prof.ssa Concetta Pilato, le docenti che hanno animato l’apertura:

Prof.ssa Laura Barone

Prof.ssa Fabiana Berizia

Prof.ssa Ilaria Castiglione

Prof.ssa Susi Gallo

Prof.ssa Alessandra Giunta

Prof.ssa Debora Mangiavillano

Prof.ssa Maria Carmela Miceli

Prof.ssa Ernesta Musca

Prof.ssa Concetta Pilato

Prof.ssa Giovanna Scarpulla

Prof.ssa Adriana Valenza

SELEZIONE CORPO DOCENTE E PERSONALE SCOLASTICO

Un mix interdisciplinare pronto a tutto, unito sotto la rete:

Prof.ssa Monica Alaimo

Prof. Salvatore Andolina

Prof. Alessandro Antinoro

Prof. Salvatore Astuto

Prof. Totò Crucillà

Prof.ssa Concetta Di Marca

Prof. Emilio Galiano

Prof. Nicola Leonardi

Prof.ssa Giusy Liotta

Prof.ssa Ginetta Parrinello

Prof. Gaetano Ricotta

Prof.ssa Stefania Scarlata

Prof.ssa Gisella Stagnitto

Prof.ssa Rossana Vaccaro

SELEZIONE ALUNNI

I ragazzi scesi in campo con grinta e grande fair play: