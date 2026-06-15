Caltanissetta, il 5 luglio a Catania la presentazione del libro “Oltre il buio” di Gabriella Di Natale: un viaggio attraverso la malattia e la rinascita

Quando tutto sembra perduto, oltre il buio esiste sempre una possibilità di luce. È questo il messaggio universale che Gabriella Di Natale desidera trasmettere attraverso il suo libro “Oltre il buio”, che si presenterà domenica 5 luglio, alle ore 18:00, alla Mondadori Store di Catania. Parteciperanno all’incontro con l’autrice: Simona Impellizzeri, critico d’arte e moderatrice; Enza Spagnolo, critico letterario; Gianfranco Cammarata, scrittore; Filippo Inserra, videomaker; Alessandro Mascali con un intervento musicale.

“Oltre il buio” è un viaggio attraverso la malattia e la rinascita dove l’autrice si è ritrovata a ‘danzare con l’ombra, ma ho scelto il colore’. Racconta la sua esperienza come paziente oncologica, ripercorrendo il momento della diagnosi, la paura, lo smarrimento, le cure, i cambiamenti fisici ed emotivi: tutte le sfide che la malattia porta con sé.

«Ho scelto di raccontare questo percorso non solo per condividere la mia storia – spiega Gabriella Di Natale –, ma anche per dare voce a chi sta attraversando o ha attraversato la stessa esperienza, affinché nessuno si senta solo nei momenti più difficili.»

Gabriella Di Natale

In occasione della presentazione del libro, sarà visitabile anche la personale di pittura “Stati d’Animo” di Gabriella Di Natale, una raccolta di opere che raccontano emozioni, fragilità, paure, speranze e trasformazioni interiori.

Per l’autrice e pittrice «ogni dipinto rappresenta una tappa del viaggio umano che mi ha portata a guardare la vita con occhi diversi e a trasformare il dolore in espressione artistica.»

Un evento, quello del 5 luglio, dove “Oltre il buio” e “Stati d’Animo” si incontrano, si legano e danno voce a un messaggio chiaro e profondo: L’essere umano è capace di rialzarsi, di riscoprirsi e di trovare un nuovo significato alla propria vita anche dopo le prove più dure.

Gabriella di Natale, insieme alla sua scrittura e alla sua pittura, è una testimonianza autentica di dolore, ma soprattutto di forza, di speranza e di rinascita.