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Caltanissetta, il 18 giugno la presentazione del libro “Senza Gravità” di Marilina Giaquinta

Nunzia Caricchio

Caltanissetta, il 18 giugno la presentazione del libro “Senza Gravità” di Marilina Giaquinta

Dom, 14/06/2026 - 12:55

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Si terrà giovedì, 18 giugno, al Tennis Club di Caltanissetta – viale Amedeo –, la presentazione del libro di poesie “Senza gravità” di Marilina Giaquinta, edito da Samuele Editore per la collana Callisto e uscito nel settembre 2025.

L’incontro è promosso da Ubik Caltanissetta e da Tennis Club Caltanissetta, e vedrà dialogare con l’autrice Giusy Agnello e Ivana Baiunco. Sono previsti momenti di lettura a cura di Diletta Costanzo.

Nata a Catania, Marilina Giaquinta è Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza. Per più di vent’anni si è occupata di immigrazione, ha tenuto corsi e conferenze e ha partecipato al progetto della Fondazione Treccani, tenendo laboratori di poesia per i ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale. Come scrittrice ha esordito nel 2014 con una raccolta di poesia e attualmente conta otto pubblicazioni tra raccolte di poesia, di racconti, romanzi e testi teatrali.

Diversi i riconoscimenti ottenuti, tra cui nel 2020 il premio Anna Maria Ortese per la poesia inedita e nel 2025 il Premio per la letteratura al “Premio Internazionale Mondello Arte Expo”.

Per straordinari meriti di servizio le è stata conferita dapprima l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e poi di Ufficiale della Repubblica. Insignita anche del Premio Livatino.

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