Caltanissetta. Full Dance Academy, Igor e Mirko Colaprisca raccontano 30 anni di danza e passione: il 21 giugno il saggio con ospite Erika Martinelli

La Full Dance Academy di Caltanissetta compie trent’anni di attività, e celebra questo importante traguardo domenica, 21 giugno, alle ore 19:30, al PalaCannizzaro con il 30° saggio di danza. Per la scuola di ballo nissena, fondata e diretta dai fratelli Igor e Mirko Colaprisca, sono trent’anni di passione, di successi e di grandi emozioni.

Ospite d’eccezione dell’evento sarà Erika Martinelli, ballerina professionista, maestra di danza e celebre per la sua partecipazione al programma televisivo Ballando con le Stelle. A presentare la serata sarà il noto Alfio Germanà, accompagnato da una collaboratrice di danza classica della Full Dance Academy, Maria Antonina Vitello. A seguire e a raccontare in diretta l’evento sarà New Radio Station, la radio ufficiale della manifestazione.

«I veri protagonisti della serata – dicono Igor e Mirko Colaprisca – saranno i nostri allievi. Scenderanno in pista atleti di tutte le età, provenienti da Caltanissetta e da diversi Comuni della provincia, accomunati dalla stessa passione per la danza.»

Tra i protagonisti dell’evento anche numerosi ballerini che nel corso della stagione hanno conquistato titoli importanti e risultati prestigiosi, sia a livello regionale e sia a livello nazionale, portando in alto e con orgoglio il nome della Full Dance Academy e della città di Caltanissetta.

Per i fratelli Colaprisca il 30° Saggio sarà «molto più di una semplice esibizione di fine anno, sarà una grande festa della danza. Uno spettacolo ricco di emozioni, di musica, di colori e di talento, capace di coinvolgere il pubblico e di celebrare il percorso di crescita di ogni allievo.»

Trent’anni di sacrificio, di impegno e di amore per la danza che hanno contribuito alla crescita della danza sportiva sul territorio. La Full Dance Academy ha ottenuto importanti risultati, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, confermando quanto sia un punto di riferimento fondamentale.

«La nostra scuola è stata tra le prime realtà del territorio a promuovere e a diffondere le danze di coppia, le danze standard e le danze latino-americane, formando generazioni di atleti che hanno raggiunto importanti traguardi sportivi e personali – dicono ancora Mirko e Igor Colaprisca –. Molti dei nostri allievi sono cresciuti nella Full Dance Academy, trasformando la loro passione in una professione. Grazie al percorso formativo intrapreso, numerosi ballerini hanno conseguito diplomi e qualifiche che oggi li vedono affermati insegnanti di danza, contribuendo alla diffusione e alla crescita di questa meravigliosa disciplina.»

Voltando lo sguardo indietro, Igor e Mirko Colaprisca fanno un bilancio e lo descrivono come ricco di soddisfazioni, ma soprattutto di ricordi indimenticabili. Dopo, i loro occhi si indirizzano in avanti lungo una strada dove è ancora alta la voglia di continuare a insegnare, di crescere e di trasmettere l’amore per la danza, che è più forte che mai.

«Grazie a tutti gli atleti, alle famiglie, agli insegnanti, ai collaboratori e a tutte le persone che in questi trent’anni hanno fatto parte della grande famiglia della Full Dance Academy – concludono Igor e Mirko Colaprisca –. Questo importante traguardo appartiene a tutti voi.»