Caltanissetta, Cral Giustizia: il 20 giugno in visita al sito del Calvario a San Cataldo e alla miniera Gabara

Ultimo appuntamento prima delle ferie estive del programma 2026 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta… e non solo – anno 2026”.

Sabato 20 giugno ci recheremo in visita al sito del Calvario a San Cataldo e successivamente ci sposteremo alla miniera Gabara dove visiteremo le discenterie e assisteremo ad una rappresentazione drammaturgica. Sempre guidati dalla locale ProLoco e dal prof. Enzo Falzone, l’appuntamento è alle ore 10,00 davanti il sito del Calvario a San Cataldo. Il Cral ringrazia, innanzitutto, coloro che ci seguono e, come sempre, ringrazia la collaborazione a questa iniziativa ricevuta dalle associazioni: Lions Caltanissetta Pietrarossa, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon, e l’Associazione Carabinieri di Caltanissetta.Il Cral organizza queste visite guidate per far meglio conoscere il nostro entourage e le tradizioni dei comuni a noi vicini. La partecipazione è, come sempre, gratuita (anche se ci sarà da pagare un ticket per assistere alla rappresentazione alla miniera) e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL).Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA