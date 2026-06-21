Salute

Anello in acciaio bloccato al dito, serve l’intervento dei vigili del fuoco in pronto soccorso

AdnKronos

Anello in acciaio bloccato al dito, serve l’intervento dei vigili del fuoco in pronto soccorso

Dom, 21/06/2026 - 18:39

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(Adnkronos) – L'anello 'strangola' il dito e serve un'operazione d'emergenza, non dei medici ma dei pompieri. Intervento insolito e particolarmente delicato alle 6.40 di oggi, domenica 21 giugno, al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata dal personale sanitario per rimuovere un anello rimasto incastrato al dito di una giovane donna, che presentava un evidente gonfiore. L'intervento si è rivelato estremamente complesso. L'anello era realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da elementi mobili, che hanno reso difficile qualsiasi tentativo di rimozione tradizionale. Per proteggere la paziente durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno inserito appositi spessori metallici tra l'anello e la pelle, riducendo il rischio di lesioni. L'intervento ha richiesto l’impiego di strumenti da taglio a batteria e un continuo raffreddamento del metallo con acqua, per evitare il surriscaldamento durante le fasi di lavorazione e lesioni alla paziente. La particolare resistenza del materiale ha reso necessari più passaggi di taglio, indispensabili per indebolire la struttura dell’anello e consentirne la rimozione in sicurezza. L’operazione si è conclusa con esito positivo e senza complicazioni: la giovane è stata poi presa in carico dal personale sanitario del pronto soccorso per le successive cure del caso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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