All’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì medico aggredito da una persona: scattata denuncia

Una persona di 56 anni, residente a Canicattì, è stata denunciata alla Procura di Agrigento con l’accusa di aggressione a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Barone Lombardo, dove l’uomo ha aggredito il medico di turno.

L’intervento tempestivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile della locale compagnia ha permesso di contenere la situazione e ristabilire l’ordine. Nonostante l’allontanamento dell’aggressore, il medico ha riportato contusioni e ferite giudicate guaribili in circa dieci giorni dai colleghi.

Il medico ha formalizzato la denuncia presso il commissariato di polizia, che ha provveduto all’identificazione e alla denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria.