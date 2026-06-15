Al via ‘Ostia as usual’, l’iniziativa di Federbalneari per promuovere il litorale della Capitale

(Adnkronos) – Al via la campagna estiva "Ostia As Usual. L'estate ricominicia da qui". Si tratta di iniziative proposte da Federbalneari Roma per valorizzare il litorale romano. Tra le attività in programma la collaborazione con Dimensione suono Roma. L'evento è iniziato oggi lunedì 15 giugno e fino al 7 agosto coninvolgerà gli stabilimenti balneari del litorale per creare spazi di racconto e attività che mettano al centro le imprese del territorio. Le attività estive sono organizzate anche con gli altri componenti del Coordinamento Balneari Roma (Sib confcommercio, Fiba Confesercenti) ed in sinergia con Confcommercio Litorale Sud. A ripartire è anche il progetto culturale "Libri in spiaggia per lettori d’aMare", che nella sua ottava edizione rinnova gli incontri con scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale. A permettere gli incontri anche la collaborazione con l'associazione culturale "Ostia incontra l'autore", format che partirà dal 1° luglio fino al 16 settembre. A promuovere la lettura in spiaggia è anche l'iniziativa "Summer book crossing" che prevede dei punti lettura con il posizionamento di armadietti in cui reperire o lasciare libri in spiagga. Al centro degli eventi estivi anche l'attenzione a famiglie e visitatori accompagnati dai propri animali. In particolre con il progetto "Al mare sereno", Federbalneari – in collaborazione con il centro addestramento A-team security school e l'agenzia seven events – equipaggerà gratuitamente gli stabilimenti con kit per permettere anche agli animali domestici di godersi il mare con cibo e punti acqua. Ad aderire alla campagna di valorizzazione estiva sono già gli stabilimenti La Nuova Pineta-Pinetina, Il Belsito ed il Venezia, ma gli organizzatori contano di estendere l'invito a tutte le attività interessate. "Vogliamo raccontare un territorio vivo, accogliente e ricco di opportunità. Ostia rappresenta una consolidata risorsa strategica per Roma e per il turismo regionale", dichiarano gli organizzatori dell'iniziativa.

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