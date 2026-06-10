Afa e caldo torrido in arrivo, il trucco del 36% degli italiani per azzerare la bolletta

(Adnkronos) – Secondo i dati pubblicati, all’interno di un’indagine condotta a livello europeo da tado°, l’utilizzo dei sistemi di condizionamento dell’aria riflette dinamiche di gestione domestica distinte in base al genere e alla collocazione geografica dei consumatori. A livello comunitario, la regolazione dei dispositivi di refrigerazione è governata principalmente dalla componente maschile, stimata al 44%, a fronte di una quota del 39,4% riconducibile alla componente femminile, mentre i segmenti relativi a bambini e anziani registrano incidenze percentuali marginali.

Sul mercato italiano, questa ripartizione si manifesta in modo più marcato. I dati indicano infatti che il 48% degli uomini assume l’iniziativa per l’attivazione degli impianti di climatizzazione, rispetto al 35% rilevato tra le donne. Le motivazioni che guidano le decisioni sulla temperatura interna non rispondono soltanto a necessità di benessere fisico, ma si collegano direttamente alle strategie di contenimento dei bilanci familiari, in un periodo storico caratterizzato dall’oscillazione delle tariffe elettriche e dal fenomeno del caro energia. L’interazione con l’infrastruttura di raffrescamento si configura così come un fattore di mediazione tra il bilanciamento dei carichi termici e l’ottimizzazione finanziaria delle spese correnti. Prima di ricorrere all’accensione degli impianti meccanici, una quota significativa di utenti adotta soluzioni di isolamento passivo per mitigare l’irraggiamento solare diretto. In Italia, il 36% dei rispondenti dichiara di preferire l’oscuramento dei locali tramite l’abbassamento delle tapparelle o la chiusura delle tende come prima linea di intervento, una pratica finalizzata a limitare l’accumulo di calore e a ridurre il successivo carico di lavoro del condizionatore. Questo approccio conservativo si riscontra con percentuali analoghe nella maggior parte dei Paesi dell’Europa continentale, mentre nel Regno Unito si registra una tendenza divergente, con il 45% della popolazione che predilige favorire la ventilazione naturale attraverso l’apertura delle finestre. Il consolidamento delle tecnologie per l’automazione domestica offre nuovi strumenti per coniugare le esigenze di refrigerazione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi. L’integrazione di sistemi di gestione intelligente, come le soluzioni di termoregolazione evoluta tado°, permette di ottimizzare i cicli di funzionamento dei condizionatori in base alla reale presenza degli inquilini e alle condizioni meteorologiche esterne. Sul territorio nazionale, l’adozione di questi protocolli di controllo automatizzato consente di conseguire una riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi in bolletta fino al 22%, delineando un modello di gestione dell’ambiente domestico orientato all’efficienza e alla riduzione dell’impronta carbonica.

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