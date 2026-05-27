Anci Sicilia, Lercara Friddi: il cuore della sicilia che unisce storia e mito

Lercara Friddi, nel cuore della Sicilia, sta vivendo una fase di profondo rinnovamento culturale grazie ai suoi poli museali che intrecciano la millenaria storia delle zolfare con il mito internazionale di Frank Sinatra. Gli spazi espositivi sono inseriti nella Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto nato per iniziativa dell’ANCI Sicilia a cui, fino ad oggi, hanno aderito 101 comuni e 234 musei (tutte le informazioni disponibili sul portale musei-sicilia.it.) Il Polo Minerario: Museo della Zolfara e Villa RoseIl cuore dell’offerta culturale è rappresentato dal Parco Archeologico-Industriale e Museo della Zolfara, istituito dalla Regione Siciliana per preservare la memoria dell’attività estrattiva che ha segnato l’entroterra palermitano fino al XX secolo. Sede di Villa Rose: I lavori di allestimento sono stati avviati a Villa Rose (nota anche come Villa Lisetta), storica residenza ottocentesca degli imprenditori britannici Rose Gardner che fondarono le prime miniere a Lercara. Novità Espositive: Il museo è stato progettato per includere dispositivi multimediali, ricostruzioni virtuali e plastici che illustrano non solo le tecniche estrattive, ma anche il sacrificio umano legato al lavoro in miniera.

Contatti: Per informazioni su visite e orari del Parco Archeologico-Industriale, è possibile contattare il numero +39 091 8252212.

My Way Museum: Sulle tracce di Frank Sinatra. Lercara Friddi è l’unico comune in Europa a ospitare un museo dedicato a Frank Sinatra, i cui nonni paterni (Francesco Sinatra e Rosa Saglimbeni) erano originari proprio di questo paese prima di emigrare negli Stati Uniti. Il My Way Museum espone cimeli rari, tra cui dischi in bachelite autografati, locandine originali e fotografie che ricostruiscono il legame di “The Voice” con la sua terra d’origine. Ogni anno il comune celebra questo legame con il My Way Festival.Il museo si trova in Piazza Giulio Cesare ed è generalmente aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

Archeologia e Territorio. Oltre al passato industriale, il territorio offre importanti testimonianze sicano-greche: Colle Madore: Un sito archeologico di rilievo dove sono stati rinvenuti reperti che testimoniano l’uso dello zolfo sin dalla preistoria. Museo Civico: Ospita sezioni dedicate all’archeologia e all’etnografia, con percorsi che spaziano dalla civiltà contadina alle opere d’arte sacra. L’Oro Giallo e il Monopolio SicilianoA partire dal XIX secolo, la Sicilia divenne il principale produttore mondiale di zolfo, coprendo fino al 90% della domanda globale. A Lercara Friddi l’attività industriale decollò ufficialmente nel 1828 con la scoperta di ricchi giacimenti nelle contrade di Colle Serio, Colle Madore, Colle Friddi e Colle Croce. Lo zolfo era fondamentale per l’industria chimica europea, utilizzato per la produzione di acido solforico, polvere pirica (per usi bellici) e in agricoltura.

La gerarchia della miniera. Il sistema estrattivo era basato su una rigida e spesso brutale divisione del lavoro: I Picconieri: Gli operai specializzati che scavavano la roccia con il piccone in gallerie buie e soffocanti.I Carusi: Bambini e adolescenti (spesso dagli 8 anni in su) impiegati per trasportare i sacchi di minerale in superficie attraverso scale ripidissime. Molti venivano “ceduti” dalle famiglie ai picconieri in cambio di un prestito (il soccorso morto), diventando di fatto schiavi del debito. Condizioni di lavoro disumane. Le zolfare erano descritte come veri e propri “inferni” sotterranei: Ambiente estremo: Le temperature elevate costringevano i minatori a lavorare completamente nudi. Rischi costanti: Crolli, esplosioni di gas e malattie respiratorie erano all’ordine del giorno. Si stima che gli infortuni fossero ampiamente sottostimati nelle statistiche ufficiali dell’epoca. Il declino e la fine. Il dominio siciliano iniziò a vacillare all’inizio del XX secolo per due ragioni principali: Gli Stati Uniti introdussero una tecnica che permetteva di estrarre lo zolfo pompando acqua calda nel sottosuolo, rendendo l’estrazione siciliana (basata sul lavoro manuale) non più competitiva. In più, la mancanza di modernizzazione e le tensioni sociali portarono alla chiusura progressiva delle miniere. A Lercara Friddi, la crisi definitiva arrivò intorno agli anni ’60 del Novecento, lasciando un’eredità di archeologia industriale che oggi il Parco Archeologico Industriale tenta di preservare e raccontare. Il sindaco Luciano Marino: “L’adesione di Lercara Friddi alla Rete dei Musei Comunali di ANCI Siciliarappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione del suo eccezionale patrimonio culturale e per il rilancio turistico dell’entroterra palermitano. Entrare a far parte di questo circuito permette al comune di inserire le proprie realtà in un sistema integrato che offre visibilità regionale e nazionale. Significa anche poter accedere a strumenti innovativi come la mappa geolocalizzata e campagne social mirate, che permettono ai visitatori di pianificare itinerari specifici alla scoperta di tesori spesso esclusi dai circuiti tradizionali.Inoltre, è possibile attrarre nuovi flussi turistici non solo per i musei, ma anche per l’indotto enogastronomico e artigianale del territorio, trasformando la cultura in un motore di crescita sostenibile. Il nostro obiettivo è anche quello di trasformare le singole realtà museali in un “museo diffuso”, capace di raccontare l’anima autentica della Sicilia e di mettere in campo tutte le competenze e le strategie necessarie per confrontarsi col mercato del turismo culturale”.