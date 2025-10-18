Colpo allo spaccio di droga, a Ragusa sequestrati 2 kg di stupefacenti ﻿

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne tunisino gravemente indiziato del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di un mirato servizio nel centro storico di Ragusa, dove negli ultimi mesi il fenomeno dello spaccio di stupefacenti desta particolare preoccupazione tra i residenti, i militari hanno monitorato gli spostamenti di alcuni soggetti tra il Corso Italia e la via Mario Leggio. Attirati da alcuni fulminei incontri, hanno deciso di pedinare un extracomunitario che sfrecciava tra i vicoli del centro a bordo del suo monopattino elettrico, per poi rincasare.Accertato un sospetto afflusso di persone nei pressi dell’abitazione, i Carabinieri hanno deciso di fare irruzione all’interno dell’appartamento. La perquisizione domiciliare permetteva di accertare che vi era una stanza adibita a vera e propria piazza di spaccio. Le operazioni hanno infatti permesso di sequestrare diversi panetti di hashish, per un quantitativo complessivo di 1kg e 900 gr., 17 gr. di cocaina e 23 gr. di crack, 400 euro in banconote di piccolo taglio, oltre a svariato materiale per il taglio e per il confezionamento della droga.Considerate le circostanze il 28enne di origini tunisine è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Esperite le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.