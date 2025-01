Viabilità a Gela. Via Matteotti: ecco i provvedimenti per la circolazione e la sosta dal 15 gennaio al 15 marzo

Dal 15 gennaio e fino al 15 marzo 2025, dalle 7.00 alle 17.00 avranno efficacia i seguenti provvedimenti in materia di circolazione e sosta all’interno del centro abitato in concomitanza con i lavori di miglioramento e sicurezza della mobilità pedonale e carrabile, area parcheggio e realizzazione corsia ciclabile in via Matteotti.

Divieto di transito in via G. Matteotti, tratto compreso tra via Istria e viale Federico II; Divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata nello stesso tratto.