Cettina Mistretta Vallelunghese da tempo alle Poste di Mussomeli direttrice a Resuttano.”Felice e triste contemporaneamente”

MUSSOMELI – Festeggiata dai colleghi postali di Mussomeli, Cettina Mistretta, vallelunghese, lascia la Terra di Manfredi per raggiungere Resuttano per dirigere il locale Ufficio Postale. La nuova direttrice, fresca di nomina, era arrivata a Mussomeli, quattordicenne, per frequentare le scuole superiori alla ragioneria con la “mitica classe 5C”, conseguendo il diploma di perito commerciale nel 1992. Fu ben presto operativa, lavorando sempre a Mussomeli; infatti, per 10 anni come messo notificatore (Serit) Montepaschi, per altri 5 anni come operatore telefonico presso la Sun Communication Service sempre a Mussomeli. La neo direttrice ha così commentato con un nodo alla gola, “Mussomeli è sempre stata è sempre sarà la mia seconda famiglia. Sia in ambito lavorativo che con i clienti c’è sempre stato un rapporto di fiducia che va oltre il rapporto lavorativo; per questo motivo se da un lato sono felice del trasferimento, sono anche triste per lasciare gli innumerevoli amici che sono entrati nella mia vita qui a Mussomeli; spero tanto che non sia un “addio” ma un arrivederci”. Da sottolineare che l’allora sportellista Mistretta era arrivata alle poste di Mussomeli in Viale Peppe Sorce il 1° giugno 2012; successivamente, nel settembre 2017, aveva esercitato il ruolo di Consulente Finanziario sempre a Mussomeli: Nell’ Ottobre del 2023 ha conseguito la laurea in economia e commercio per mantenersi sempre in tema col lavoro svolto. Dal 20 Gennaio 2025 è stata trasferita presso l’ufficio postale di Resuttano per ricoprire il ruolo di Direttore. Una carriera, quindi, e un traguardo raggiunto sul campo, salutato con le numerose congratulazioni di quanti l’hanno conosciuta.