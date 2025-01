Una bella notizia, il vigile Urbano Gaetano Lauricella trova portafoglio e lo consegna al Comando. L’amministrazione lo ringrazie: “Gesto di grabde integrità e senso civico”

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta esprime profonda gratitudine all’Ispettore di Polizia Municipale, Gaetano Lauricella, per il nobile gesto di onestà e altruismo dimostrato.L’Ispettore Lauricella ha rinvenuto un portafoglio smarrito contenente la somma di 450 euro in contanti e 3 bancomat. Senza alcuna esitazione, seppur fuori servizio, ha consegnato il portafoglio al Comando di Polizia Municipale, dove è stato possibile identificare il proprietario e restituire l’intera somma di denaro.Questo gesto rappresenta un esempio di altissimo valore morale e professionalità, incarnando i principi fondamentali che guidano il Corpo di Polizia Municipale di Caltanissetta. Azioni come questa rafforzano il rapporto di fiducia tra la cittadinanza e le istituzioni, testimoniando l’impegno quotidiano della Polizia Municipale a favore della comunità.L’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera città, ringrazia l’Ispettore Lauricella per l’eccezionale senso del dovere e per aver rappresentato un modello di riferimento per tutti.