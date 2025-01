Sugli impianti sciistici di Etna Nord 20 interventi di soccorso della Polizia, 47 dall’inizio della stagione

Nel corso dell’ultima settimana la Polizia di Stato ha soccorso 20 persone sugli impianti sciistici dell’Etna Nord, intervenendo con motoslitte e sci per garantire assistenza e sicurezza.

Dall’inizio della stagione, sono stati effettuati complessivamente 47 interventi, tra cui uno particolarmente delicato che ha riguardato una bambina di 8 anni, trasportata con elisoccorso per la gravità dei traumi riportati.

La Polizia di Stato ricorda l’importanza di sciare in sicurezza, rispettando il codice delle nevi e seguendo lezioni con professionisti per evitare incidenti che potrebbero determinare spiacevoli conseguenze per coloro che vi vengono coinvolti.