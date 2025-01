Serie D. La Nissa vuol fare “6 su 6”: dopo Sambiase bisogna battere anche il Locri per confermarsi al 6° posto

Ottenere 6 punti su 6 dal doppio turno casalingo che il calendario ha assegnato alla Nissa in questa fase del campionato. E’ la “mission possible” di una Nissa che, rinfrancata nel morale dalla bella vittoria con il Sambiase di domenica scorsa, punta forte a battere domenica 2 febbraio il Locri e a confermare il sesto posto solitario in classifica.

Fin qui gli obiettivi. Ovviamente c’è da fare i conti con un avversario che in trasferta ha lo stesso numero di punti conquistati in casa (11), ma in questa stagione è stato capace di sconfitte incredibili, ma anche di vittorie non meno incredibili come quella contro la capolista Siracusa.

Insomma, un avversario non propriamente prevedibile in termini di prestazione. Lo dicono i numeri, ma lo dicono anche gli alti e bassi che il Locri ha avuto in questa stagione. Nel confronto dell’andata giocato a Locri la Nissa si impose con l’uno-due firmato da Maltese e Rotulo. Fu quello il primo squillo di tromba di una Nissa che, fino a quel momento, non aveva ancora vinto in campionato.

La situazione, a distanza di un girone, è ora cambiata, con la Nissa che appare in crescita e può dire la sua. Insomma, una squadra che può veramente puntare ad un ruolo da protagonista. Ma per farlo deve vincere partite come quella di domenica con il Locri! Ci vuole il cinismo prima ancora della prestazione, ci vuole la capacità di punire l’avversario sottoporta al primo errore, così come la capacità di stare in partita senza concedersi distrazioni che potrebbero diventare fatali.

Insomma, occorre la Nissa vista all’opera domenica scorsa con il Sambiase. La squadra di Giovanni Campanella deve battere un colpo sul fronte della continuità e questa è un’occasione che non può permettersi di perdere. Il Cocri cercherà di rendere la vita difficile alla Nissa, ma la squadra di Campanella, sospinta dai suoi tifosi, dovrà andare oltre se vuole vincere e proiettarsi verso ambiti e prospettive fino a qualche mese fa difficili da mettere in atto. La Nissa vincendo darebbe nuovo slancio alla sua classifica e al suo campionato, ma per farlo ci vorrà il sostegno dei tifosi.

Arbitrerà Nissa – Locri Lorenzo Montefiori di Ravenna, con guardalinee Alberto D’Ovidio di Pesaro e Alessandro Bara di Macerata.