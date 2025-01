Serie D. A Siracusa la Nissa a caccia di punti e conferme contro la capolista

Siracusa – Nissa per capire quanto la Nissa può avvicinare la zona alta della classifica del girone I, quella per intenderci delle prime cinque che, fin qui, hanno fatto campionato a sè rispetto alle altre 13 formazioni che compongono il girone.

E’ importante la trasferta di domenica per la Nissa. Lo è in prospettiva, ma anche nell’immediato. Bisogna infatti valutare in che misura la squadra di Giovanni Campanella è in grado, in trasferta, di riscattare la larga sconfitta 4-0 rimediata con la Vibonese.

La Nissa vuole uscire indenne da questa trasferta: lo si capisce dal clima che si respira nell’ambiente biancoscudato; c’è voglia di non uscire a mani vuote. Un punto sarebbe un ottimo risultato, ma una vittoria entrerebbe nella storia della Nissa in quanto mai una compagine biancoscudata ha vinto a Siracusa.

Si potrà obiettare riguardo la distanza in classifica tra le due squadre, ma anche rispetto alla gara d’andata nella quale la Nissa giocò obiettivamente una delle peggiori partite di questa stagione. Tuttavia, oggi la Nissa ha le carte con le quali mettere in qualche difficoltà la capolista. Ha la ritrovata verve sottoporta di un Diaz finalmente decisivo in zona gol, ma anche la possibilità di piazzare stoccate vincenti con Bonanno e Samake, punte di esperienza e sostanza in grado di cambiare corso alle partite; e poi c’è la velocità di Semenzin, la sostanza di Agnello e Maltese, l’abilità difensiva di Bruno, Barrera e Neri, l’esperienza di Elezaj e la nissenità verace di Tumminelli.

Insomma, una Nissa consapevole dei suoi mezzi ma anche vogliosa e determinata, affronta un Siracusa primo in classifica e proiettato ad allungare il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Un match che, sulla carta, presenta un pronostico che pende dalla parte degli aretusei, ma considerato il rendimento esterno della squadra di mister Campanella, un match che potrebbe anche regalare esiti e svolte impensabili ed insperate.

Dunque, occhio a questo Siracusa – Nissa che, per ragioni di sicurezza, si giocherà senza l’appoggio del pubblico nisseno per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Provincia di Caltanissetta. Arbitrerà Siracusa – Nissa Michele Piccolo di Pordenone, guardalinee Simone Conforti di Salerno e Giovanni Di Meglio di Napoli. (Foto di Claudio Vicari)