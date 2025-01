Seconda Categoria. Perde il Riesi con la Sanconitana: la vetta della classifica si allontana ed è ora a + 4

Nel campionato di Seconda Categoria, il girone G, ovvero quello delle Nissene, ha fatto registrare in questa domenica la sconfitta del Riesi sul campo della Sanconitana. E’ finita 1-0 per i sanconitani, ma avrebbe anche potuto chiudersi con più gol di scarto la sfida tra queste due compagini.

Il Riesi non è sembrato la squadra travolgente delle ultime giornate ed ha pagato a caro prezzo una condizione non proprio al massimo contro una squadra che ha fatto del ritmo la sua arma vincente. I riesini pertanto sono rimasti fermi in classifica a – 4 dalla vetta occupata dallo Sporting Casale che non ha invece fallito la sua occasione battendo con un netto 6-0 finale il Raddusa.

In precedenza l’Amo Gela aveva superato il Real Gela nel derby gelese deciso dai gol di Domicoli e Mezzasalma per l’Amo e di Caci per il Real, mentre l’Atletico Nissa ha pareggiato 2-2 con la Vis Bompietro con reti di Sammartino e Agliata. Questa la nuova classifica del girone G: Sporting Casale 30, Amo Gela 27, Sanconitana e Riesi 26, Lagoreal 23, Valguarnerese 20, Vis Bompietro 18, Atletico Nissa 17, Real Gela 15, Assoro 6, Raddusa 0.