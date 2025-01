Seconda Categoria. Al “Tomaselli” grande attesa per il derby Atletico Nissa – Amo Gela Dorica

In Seconda Categoria le squadre della provincia di Caltanissetta del girone G giocano tutte di sabato. Match di cartello Atletico Nissa – Amo Gela Dorica (ore 15). Padroni di casa (nella foto) che vogliono salvare la stagione avvicinando la zona play off, ma avversari gelesi ora secondi in cassifica che intendono sbarazzarsi di un cliente come l’Atletico Nissa che potrebbe rivelasri potenzialmente periolosa nel prosieguo della stagione.

Sempre sabato 1° febbraio il Real Gela affronta in casa propria il Crisas Assoro con l’intento di fare bottino pieno confermandosi a ridosso della zona play off. Infine, impegno esterno per il Riesi che affronterà il Raddusa avendo come finalità il ritorno alla vittoria e la possibilità di mantenersi ad un tiro di schioppo dalle zone alte della classifica.

Classifica del girone G di Seconda categoria: Sporting Casale 30, Amo Gela 27, Sanconitana e Riesi 26, Lagoreal 23, Valguarnerese 20, Vis Bompietro 18, Atletico Nissa 17, Real Gela 15, Assoro 6, Raddusa 0.