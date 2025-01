Scontro fra due veicoli sulla SS118 “Corleonese Agrigentina”, 4 feriti

Sulla strada statale 118 ”Corleonese Agrigentina”, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso il tratto – in entrambe le direzioni – all’altezza del km 13,500 nel territorio comunale di Monreale in provincia di Palermo. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di quattro persone. Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e del 118 per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.