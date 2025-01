San Cataldo. Emergenza truffe telefoniche. Il sindaco: “Non farsi prendere dal panico e contattare il 112”

SAN CATALDO. In queste ore ci sono giunte segnalazioni di nuovi tentativi di truffe telefoniche anche nel nostro territorio. Lo ha comunicato il sindaco Gioacchino Comparato. La modalità utilizzata è purtroppo ben nota: i truffatori, fingendosi carabinieri o avvocati, chiamano le vittime comunicando che un familiare è rimasto coinvolto in un grave incidente e necessita di denaro immediato per evitare conseguenze legali.

Il sindaco ha invitato la cittadinanza a non farsi prendere dal panico, ma anche a verificare la veridicità delle informazioni. Chiamate direttamente il familiare in questione o contattare le autorità al 112. Il primo cittadino ha invitato a non fornire dati personali o informazioni bancarie al telefono e a segnalare ogni sospetto alle forze dell’ordine.