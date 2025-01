Promozione. Cade la capolista Niscemi 3-1; netto successo per la Vigor Gela; Serradifalco ko nel finale con il Gemini

Nel campionato di Promozione, girone D, cade il Niscemi sconfitto 3-1 dall’Atletico Megara. Ai niscemesi, oggi apparsi meno brillanti del solito, non è bastato il gol di Tomaino per evitare la sconfitta al cospetto della vice capolista che ha così potuto accorciare le distanze dalla capolista Niscemi portandosi a -7.

Compito facile invece per la Vigor Gela che non ha avuto eccessivi problemi nel battere 3-0 il Città di Canicattini. Le reti gelesi sono state messe a segno da Campanaro, Scicolone e Parisi. La Vigor Gela, con la vittoria odierna, si conferma al quinto posto in classifica con 28 punti.

Nel girone C, infine, sconfitta del Serradifalco Calcio. La squadra di Carmelo Giordano è stata battuta 1-0 dal Gemini che ha sfondato il muro difensivo serradifalchese solo all’84’ con Veca che ha segnato il gol partita regalando una bella vittoria alla sua squadra. In classifica i falchetti restano fermi a quota 16 in classifica.