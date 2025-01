Nuove regole UE su bonifici istantanei, Falcone (FI-PPE): «Eliminati costi inutili per cittadini, bene Europa che semplifica»

«Le nuove regole sui bonifici istantanei in Europa rappresentano una conquista di libero mercato e di semplificazione per i cittadini. Infatti, da ieri è in vigore il Regolamento UE sui pagamenti veloci a cui anche la Commissione ECON del Parlamento europeo ha lavorato nei mesi scorsi, facendosi carico degli interessi di imprese e attori economici».

Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capodelegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, membro della Commissione Politiche monetarie, riguardo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/886 sui bonifici istantanei. Tra le novità lo stop ai costi extra rispetto ai bonifici ordinari e pagamenti espletati entro 10 secondi.

«L’Europa è intervenuta – aggiunge Falcone – per abbattere le spese superflue a carico degli utenti, rafforzare la sicurezza delle transazioni ed efficientare i servizi bancari. Un bonifico istantaneo, da quest’anno in poi, sarà gratuito o allo stesso costo del bonifico tradizionale, a seconda di quanto prevedono i singoli istituti. Tale misura faciliterà la vita di cittadini e imprese nei 27 paesi SEPA – sottolinea l’eurodeputato FI-PPE – rispondendo alla nostra idea di UE amica della gente. Un’Europa – conclude Falcone – fatta non di sola fredda burocrazia, bensì attore politico che semplifichi la vita degli europei».