L’Open Day il 18 gennaio e il primo febbraio al “G.B. Hodierna” a Mussomeli e Campofranco

MUSSOMELI – L’I.I.S. G.B. Hodierna ha organizzato, sia nella sede di Mussomeli che di Campofranco, l’Open Day nelle giornate 18 gennaio e 1 febbraio 2025, dalle ore 15 alle 18.30 per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2025-26 invitando i ragazzi, le famiglie e gli adulti per i corsi serali, ad una visita dell’istituto per la presentazione del piano formativo, dei corsi di studio e dei laboratori utilizzati. Nell’evidenziare l’importanza dei momenti di apertura al territorio, sia con l’iniziativa scuola aperta, laboratori STEM e Open day, per accompagnare i ragazzi nella scelta consapevole e basilare per il loro futuro (come da locandine allegate) si comunica che con D.A. Istruzione n.043 del 14.01.2025 è stata autorizzata l’attivazione di un nuovo indirizzo: Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo informatico e telecomunicazione – articolazione informatica. Le iscrizioni si effettueranno dal 21 gennaio al 15 febbraio 2025