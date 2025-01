Esplosione della palazzina di 3 piani a San Giovanni Galermo. Il sindaco: “Verifiche su un possibile disperso”

Sono 14 le persone ferite nell’esplosione del rione San Giovanni Galermo di Catania, e ci sono verifiche su un possibile disperso, “un privato che stiamo cercando di rintracciare” perché “non sappiamo se si trova sul posto o se si era allontanato” ed “ha il telefono spento”, afferma il sindaco Enrico Trantino.

“È stato compiuto un gran lavoro – sottolinea il primo cittadino – in sinergia tra vigili del fuoco, Protezione civile, forze dell’ordine e tecnici della rete gas. Tutti quanti hanno reagito come si aspetta in questi casi”. Il sindaco ridimensiona anche il numero delle persone evacuate che il Comune ospiterà: “sono 30 quelli a cui dovremo trovare un riparo, molti sono andati dai familiari”. (ANSA).