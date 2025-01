Caltanissetta. Si è concluso all’Asp il primo percorso formativo di gruppo sull’assistenza oncologica

CALTANISSETTA. Si è concluso il primo percorso formativo di gruppo , accreditato ECM, dedicato al personale sanitario dal titolo “Gli aspetti trasversali dell’assistenza alla cronicità”. Il progetto, ideato e guidato dalla Dott.ssa Marinella Faletra, Dirigente Psicologo presso la Direzione Sanitaria del P.O. “S. Elia”, ha come obiettivo quello di fornire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane dell’assistenza oncologica. Tra i temi centrali, la resilienza, l’empatia e le capacità comunicative, fondamentali non solo per migliorare il rapporto con i pazienti, ma anche per promuovere il benessere psicologico del personale sanitario.

Il percorso formativo si è ispirato alle linee guida della SIPO (Società Italiana di Psico-Oncologia) e della SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali), che sottolineano come la mancanza di supporto psicologico per gli operatori sanitari possa favorire l’attivazione di meccanismi di difesa dannosi per la relazione con i pazienti e per l’ambiente lavorativo. In questo contesto, il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Unità Operativa di Oncologia Medica, diretta dal Dott. S. Vitello, che ha riconosciuto il valore di potenziare le capacità del personale come elemento chiave per migliorare la qualità dell’assistenza e favorire la crescita personale e professionale degli operatori.

Un ringraziamento va anche alla Direzione Strategica e di Presidio, che ha sostenuto e incoraggiato l’iniziativa sin dalle sue prime fasi. Infine, un grazie speciale ai partecipanti del corso, che con il loro impegno contribuiscono a migliorare la qualità dell’assistenza in un contesto complesso come quello oncologico.