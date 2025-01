Caltanissetta, riparte il servizio di ristorazione universitaria ERSU: stipulata convenzione con il “Mivà Cafè”

Riparte il servizio di ristorazione universitaria ERSU a Caltanissetta: da oggi, mercoledì 8 gennaio, sarà possibile pranzare presso il “Mivà Café” che si trova in Via Piersanti Mattarella n. 1 (zona Ponte Bloy).

La COT Ristorazione, società a cui l’Ente ha affidato la gestione del servizio, ha stipulato nei giorni scorsi una convenzione con il “Mivà Café” per la somministrazione di pasti in modalità self-service, alle condizioni previste dal vigente Regolamento per la ristorazione dell’ERSU di Palermo, alla popolazione studentesca afferente all’ERSU di Palermo.

Al momento il servizio sarà erogato solo a pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:40. Nei prossimi giorni sarà esteso nei fine settimana e potrebbe anche essere esteso a cena.

Oltre agli studenti, potranno accedere al servizio, a tariffa agevolata, i docenti, il personale dipendente delle citate istituzioni universitarie ed altre tipologie di utenti.

Il menù del giorno, stabilito quotidianamente in base alla disponibilità e alla freschezza delle materie prime impiegate, è pubblicato nella pagina Instagram del “Mivà Café” (@bar_miva_93100).

Per saperne di più, consulta le seguenti pagine web:

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l’ERSU risponde anche su WhatsApp al n. +39 3398765382