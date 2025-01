Caltanissetta. La Camera di Commercio punta su innovazione e turismo per uno sviluppo sostenibile del territorio

CALTANISSETTA. Innovazione tecnologica e promozione turistica si intrecciano per diventare volani complementari dello sviluppo economico e sociale della provincia di Caltanissetta. La Camera di Commercio ha scelto di puntare su queste due direttrici strategiche, riconoscendone il potenziale sinergico nel creare opportunità per imprese e comunità locali.

Con questa visione integrata, l’ente ha pubblicato due bandi per il 2024: il “Bando Doppia Transizione 4.0”, volto a favorire la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, e il “Bando per il cofinanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio”, volto a rafforzare il turismo locale e valorizzare le ricchezze culturali del territorio.

Queste iniziative rappresentano un’opportunità concreta per rilanciare il tessuto economico, unendo il progresso tecnologico e la capacità di attrarre visitatori, pilastri indispensabili per costruire un futuro sostenibile e competitivo.

Il Bando Doppia Transizione 4.0 si inserisce in un progetto nazionale più ampio, denominato “Doppia transizione digitale ed ecologica”. Promosso dal sistema camerale e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questo programma guida le imprese verso un futuro in cui innovazione e sostenibilità diventano i principali motori di crescita.

Con questo bando, la Camera di Commercio si propone di supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) della provincia nissena attraverso contributi a fondo perduto. L’obiettivo è duplice: da un lato, favorire la collaborazione tra imprese e partner specializzati nel campo delle tecnologie avanzate, promuovendo modelli di business digitali e sostenibili; dall’altro, incentivare l’adozione di soluzioni innovative per migliorare i processi produttivi e accrescere la competitività.

Questa iniziativa non si limita a incoraggiare il cambiamento tecnologico, ma invita le imprese a ripensare il proprio approccio, guardando al futuro con una visione green e digitale.

Contestualmente al percorso di innovazione tecnologica, la Camera di Commercio riserva una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio. Il Bando per il “Cofinanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio” si rivolge a chi desidera promuovere l’identità culturale e turistica della provincia di Caltanissetta, attraverso progetti che mirino a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale, mediante:

– creazione di esperienze turistiche immersive

– promozione delle eccellenze enogastronomiche

– digitalizzazione dell’offerta turistica

Anche in questo caso, sono previsti contributi a fondo perduto per sostenere le iniziative che intendono investire in progetti di qualità.

Con queste due iniziative, la Camera di Commercio di Caltanissetta ribadisce il proprio ruolo centrale a sostegno della crescita del territorio.

Da un lato, si punta a guidare le imprese verso una trasformazione tecnologica che possa renderle più competitive e sostenibili; dall’altro, si guarda alla promozione del turismo e della cultura come leve per valorizzare le risorse locali e creare nuove opportunità economiche. Innovazione e turismo non sono ambiti separati, ma rappresentano due leve strategiche che, se integrate, possono accelerare lo sviluppo del territorio. La tecnologia può migliorare l’esperienza dei visitatori, mentre il turismo può diventare un laboratorio per sperimentare nuove soluzioni innovative.

L’auspicio è che questi bandi possano rappresentare un’occasione concreta per le realtà del territorio di mettersi in gioco, innovare e contribuire al rilancio della provincia di Caltanissetta come centro vivo e dinamico, capace di attrarre investimenti e visitatori, stimolando nuove opportunità economiche.

Questi bandi rappresentano non solo una sfida, ma un’occasione per imprese, cittadini e istituzioni di collaborare per un futuro in cui innovazione e turismo siano al centro di un territorio più prospero e dinamico.

Per accedere ai fondi messi a disposizione da entrambi i bandi, è necessario inviare le domande esclusivamente online, utilizzando lo sportello telematico “Contributi alle imprese”, accessibile attraverso il sistema Webtelemaco di Infocamere.

Il periodo per la presentazione delle richieste va dalle ore 9:00 del 30 dicembre 2024 alle ore 23:59 del 28 febbraio 2025. Le domande trasmesse fuori dai termini indicati o attraverso canali diversi non saranno prese in considerazione.

I bandi e gli allegati sono consultabili ai seguenti link:

– “Bando doppia transizione 4.0 – Anno 2024”: https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bando-doppia-transizione-40-anno-2024/

– “Bando per il cofinanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione culturale del territorio- Anno 2024”: https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bando-per-il-cofinanziamento-di-progetti-di-promozione-turistica-e-valorizzazione-culturale-del-territorio-anno-2024/