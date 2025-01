Caltanissetta. Farmacia Sociale: incontro tra la VI Commissione “Sanità”, l’assessore Pasqualino e la presidente dell’Ordine dei Farmacisti Iraci

Nelle scorse settimana è stata affrontata la tematica della cosiddetta “Farmacia Sociale” dalla VI Commissione consiliare “Sanità” – presieduta dal consigliere Vincenzo Piscopo -, in sinergia con la presidente dell’Ordine dei Farmacisti, dott.ssa Barbara Iraci, e con l’assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Pasqualino. Gli attori presenti hanno manifestato piena disponibilità e assicurato il proprio impegno per ottimizzare l’iniziativa.

“La commissione è vicina ai cittadini che vivono in difficoltà economiche e vuole dare un contributo affinché le famiglie indigenti non si sentano escluse – ha affermato il presidente Piscopo -. Insieme ai miei colleghi, stiamo lavorando in sinergia per provare a coprire tutte le fasce d’età e ci stiamo interfacciando costantemente con l’amministrazione – ha continuato ancora – per ottenere l’incremento del capitolo di spesa di bilancio, che permetterebbe di ottenere uno sconto significativo – ha concluso – per l’acquisto di alcune categorie di farmaci.”

L’istituto della Farmacia Sociale permetterebbe l’attivazione di una scontistica destinata a fasce sensibili di cittadini che non superano una determinata soglia ISEE.