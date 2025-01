Caltanissetta. Evacuata una famiglia dopo il crollo in via Niscemi, sono due gli edifici interessati

Un forte boato che squarcia l’aria, una nebbia di polvere che si mescola alla pioggia di un maltempo che ha colpito la città di Caltanissetta. Tragedia sfiorata, quella avvenuta ieri, 17 gennaio, quando il crollo di un edificio di quattro piani ha seminato paura tra i residenti in via Cappuccini, in una traversa che collega via Niscemi a viale Regina Margherita. Sotto le macerie, per fortuna, nessuna persona; soltanto un’auto, ormai distrutta. È scattato sin da subito il piano di emergenza – come racconta l’assessore Oscar Aiello –, mentre sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ambulanze del 118, i volontari dell’Associazione Civici Volontari Antincendio Xirbi Caltanissetta e gli operai dell’UTC, insieme all’assessore alla Polizia Municipale, Oscar Aiello e il sindaco, Walter Tesauro. Per precauzione, una famiglia residente in un edificio adiacente è stata evacuata e trasferita in un alloggio sicuro con il supporto della Croce Rosse Italiana – Comitato di Caltanissetta, la quale, tra l’altro ha allestito una tenda per offrire ristoro ai soccorritori.

È stato chiamato anche il nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco che, giunto sul luogo con i cani da ricerca, ha confermato l’assenza di persone ferite sotto le macerie, in quanto l’edificio era disabitato.

Questa mattina, dopo una notte di operazione e di sopralluoghi per verificarne le cause certe e avere la contezza dei danni, è stato confermato che il crollo ha interessato due edifici, situati l’uno accanto all’altro: il primo di quattro piani, il secondo di due piani.

Ritenuti pericolosi e, dunque, puntellati, i fabbricati erano destinati alla demolizione. Sette anni fa è stata emessa nei confronti dei proprietari un’ordinanza di sgombero e di demolizione degli edifici. Successivamente, con l’insediamento dell’Amministrazione Tesauro, il Comune si è sostituito con una determina dirigenziale ai proprietari in danno, e il 30 gennaio – come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto – era fissata la data per la gara di affidamento del servizio di demolizione per un importo di 250.000 euro, bloccato dalle casse comunali.

Caltanissetta, che questa mattina si è svegliata accarezzata da un sole che cerca di fare capolino da nuvoloni neri, si è ritrovata ad affrontare un’esperienza difficile, dimostrando la sua forza attraverso un’intensa sinergia tra istituzioni e operatori di soccorso per il bene e la sicurezza dei cittadini.