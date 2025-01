Aumenti in arrivo: come risparmiare su luce e gas nel 2025

Secondo un’analisi condotta da Facile.it, nel 2025 le famiglie italiane potrebbero affrontare un aumento di circa 350 euro sulle bollette, con 100 euro in più per l’energia elettrica e 250 euro per il gas, portando la spesa totale annua a oltre 2.930 euro, con un incremento del 13,6% rispetto ai 2.583 euro stimati per il 2024.

L’analisi si basa sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di energia e gas, calcolati tramite gli indici Psv e Pun per il 2024 e le previsioni dell’European Energy Exchange (Eex) per il 2025. In particolare, il Pun (energia elettrica) dovrebbe aumentare del 30%, passando da 0,11 a 0,14 euro/kWh, mentre per il Psv (gas naturale) si prevede in crescita del 37%, da 0,39 a 0,53 euro/smc. Per quanto riguarda il gas, invece, la spesa media annua passerebbe da 1.793 euro a 2.044 euro (+251 euro), mentre per l’energia elettrica l’aumento sarebbe di 99 euro, con una spesa totale di 889 euro. È però importante precisare che questi rincari peseranno soprattutto sulle famiglie con tariffe indicizzate, dato che i prezzi delle materie prime rimarranno alti per tutto il 2025.

Consigli per i consumatori

In un periodo di aumenti significativi delle bollette, risparmiare su luce e gas richiede una strategia ben ponderata e alcune scelte pratiche. Il primo passo è confrontare le tariffe disponibili sul mercato libero per trovare la miglior offerta luce e gas, come quella di Acea per esempio. Un altro aspetto cruciale è ottimizzare i consumi domestici, ad esempio sostituendo le lampadine tradizionali con quelle a LED per ridurre il consumo energetico per l’illuminazione, oppure scollegando gli elettrodomestici in stand-by o utilizzando multiprese con interruttore per evitare sprechi. È anche utile avviare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, scegliendo programmi a basse temperature, che consumano meno energia e risorse.

Oltre a questi piccoli accorgimenti, è bene anche migliore, ove possibile, l’efficienza energetica della propria abitazione. Interventi come l’isolamento termico, l’installazione di doppi vetri e l’adozione di caldaie a condensazione non solo riducono le bollette, ma possono anche beneficiare di incentivi statali o locali. Un altro accorgimento efficace è monitorare i propri consumi attraverso app o portali online forniti dai gestori. Questi strumenti aiutano a identificare abitudini poco efficienti, consentendo di adottare comportamenti più consapevoli. Inoltre, dispositivi smart come i termostati smart permettono di gestire meglio il riscaldamento e la climatizzazione, adattandoli alle reali necessità.

Anche piccoli cambiamenti nelle abitudini possono generare risparmi significativi: ad esempio, ridurre la temperatura del riscaldamento di 1-2 gradi in inverno o limitare l’uso dell’aria condizionata in estate può abbassare le bollette senza compromettere il comfort domestico. L’uso di tende, tapparelle o persiane per mantenere la temperatura interna stabile è un’altra soluzione semplice ed efficace. Infine, informarsi regolarmente sulle tendenze di mercato e sulle opportunità disponibili è essenziale per pianificare in anticipo e affrontare con maggiore serenità eventuali rincari energetici.