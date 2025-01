All’I.I.S.S. “Mottura” di Caltanissetta momenti di musica e integrazione con “Natale per tutti, un abbraccio di inclusività”

Nelle scorse settimane si è svolto all’I.I.S.S. Mottura di Caltanissetta un incontro volto all’inclusività e allo stare bene insieme attraverso il progetto “Natale per tutti, un abbraccio di inclusività”. Vi hanno preso parte alunni, genitori e associazioni del territorio per trascorrere insieme momenti di condivisione sia musicale, sia di scambio di auguri,

All’incontro ha partecipato il dirigente scolastico, Prof.ssa Laura Zurli, che ha auspicato che tutti possano vivere nella pace e nella non violenza così come riportato anche da Lorenzo Giovannone della società Nissa Fc che ha auspicato il “rispetto” in ogni forma e in ogni momento della vita, così come in campo nel campionato di serie D.













Momento di musica con il gruppo musicale del Mottura dove alunni e docenti insieme hanno accompagnato dei momenti musicali.

Le persone intervenute sono state omaggiate di un dono natalizio realizzato dagli alunni speciali che rientrano all’interno del progetto “Kreativamente”. I ragazzi per l’occasione hanno vissuto dei momenti positivi e di integrazione con i loro compagni così come avviene giornalmente nelle nostre classi.

Durante l’incontro si sono messe le basi per una collaborazione tra il Mottura e la società Nissa fc per la realizzazione di uno spot sociale.