Al “Virgilio” e “Hodierna” di Mussomeli l’Infoday di Orientamento: Una Rete al Servizio degli Studenti e delle Famiglie

MUSSOMELI – nNei giorni scorsi. Esattamente Il 18 gennaio, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Giovan Battista Hodierna e Virgilio di Mussomeli hanno organizzato e ospitato un infoday di orientamento dedicato agli studenti e alle loro famiglie, un appuntamento che ha anche visto protagonisti i servizi e i sistemi di supporto messi in rete fanno. Questi fanno riferimento ai progetti: MUSSOMELI OFFICINA SOCIOCULTURALE – Approdo del Sé; P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione; P.A.L Piano di Attuazione Locale; RENDI LA TUA VITA STUPEFACENTE, progetti che sono stati predisposti e presentati dal Comune di Mussomeli e che hanno ottenuto il patrocinio oneroso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’evento, oltre a dare ai futuri studenti di entrambi gli Istituti e alle loro famiglie contezza della ricchezza e il prestigio dell’offerta formativa, ha rappresentato un momento significativo per mostrare come la comunità di Mussomeli stia lavorando insieme per sostenere i giovani. Non solo attraverso l’azione educativa delle scuole, ma anche grazie a una rete compatta di professionisti e agenzie educative. La presenza delle realtà coinvolte nella rete ha avuto l’obiettivo di rassicurare i genitori sull’attenzione dedicata ai ragazzi, sottolineando come una forte cooperazione tra scuole, istituzioni e realtà del territorio possa fare la differenza nel supportare sia la crescita personale che quella professionale degli studenti. Infatti, durante i diversi momenti dell’infoday, sono stati presentati i numerosi servizi attivati, tra questi “MUSSOMELI OFFICINA SOCIOCULTURALE – Approdo del sé” che, gestito da Strauss APS, garantisce supporto alle famiglie, il coaching educativo, lavoratori multilinguistici, opportunità di orientamento per i giovani e attività di comunità, tutti strumenti fondamentali per accompagnare i ragazzi in ogni fase del loro percorso di crescita. Il sindaco di Mussomeli ha espresso gratitudine per l’iniziativa della scuola e ha evidenziato l’importanza della cooperazione: “Ringrazio gli Istituti Hodierna e Virgilio per aver invitato le realtà del territorio a partecipare a questa importante giornata. È solo attraverso una forte collaborazione che possiamo costruire un sistema educativo inclusivo e stimolante. Il coinvolgimento della rete, accanto all’impegno quotidiano delle scuole, offre ai nostri ragazzi il supporto necessario per affrontare le sfide della crescita con serenità e fiducia.” I genitori presenti hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con gli operatori coinvolti (psicologi, educatori ed assistenti sociali), scoprendo non solo le opportunità formative offerte, ma anche come queste iniziative siano pensate per potenziare il benessere e il futuro dei ragazzi, con un’attenzione particolare alla lotta alla povertà educativa e alla mediazione culturale. L’infoday ha trasmesso un messaggio chiaro: a Mussomeli, i ragazzi non sono mai soli. La rete di professionisti e realtà educative è al loro fianco per guidarli e supportarli nel superamento delle sfide quotidiane. Questo approccio collaborativo non solo arricchisce l’offerta educativa, ma crea un ambiente inclusivo e stimolante dove i giovani possono crescere e progettare il proprio futuro con fiducia. Il successo dell’iniziativa non sarebbe stato possibile senza l’impegno e l’invito degli istituti scolastici, che hanno fortemente voluto coinvolgere le realtà locali per presentare ai genitori e agli studenti un panorama completo delle opportunità disponibili. Come sottolineato da alcuni dei professionisti della rete e afferenti a Strauss APS: “La scuola ha un ruolo fondamentale nel creare occasioni di incontro come questa, che mettono in connessione i ragazzi, le loro famiglie e tutte le realtà educative del territorio. È questa collaborazione che fa la differenza, garantendo un futuro più inclusivo e orientato alla crescita di ciascuno.” L’infoday ha dimostrato come la collaborazione tra scuole, istituzioni e agenzie educative possa generare un reale impatto positivo, aiutando i ragazzi a scoprire risorse preziose per il loro futuro. La partecipazione attiva della rete, resa possibile grazie all’invito delle scuole, conferma l’importanza di lavorare insieme per creare un ambiente che valorizzi ogni giovane e lo accompagni nel costruire il proprio percorso.