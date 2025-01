Aggredisce una pediatra al Pronto Soccorso, arrestata 26enne nel Catanese

I carabinieri di Biancavilla, in provincia di Catania, la scorsa notte hanno arrestato una donna che avrebbe aggredito una pediatra al Pronto Soccorso dell’ospedale. La donna, una 26enne di Adrano, si sarebbe scagliata anche contro un infermiere e un vigilantes che sarebbe stato colpito con un vaso di vetro. A scatenare l’aggressione sarebbe stata una notifica, ricevuta dalla donna, in cui le era stato comunicato o l’avvio di accertamenti per la verifica della sua idoneità genitoriale. La donna, convinta che l’atto fosse scaturito da una visita pediatrica, avrebbe quindi reagito cercando di vendicarsi. Per la 26enne sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico.