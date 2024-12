Sutera, sistemazione e bitumatura sp 132 Sutera – Casalicchio – Valle

SUTERA – Il vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici del Comune di Sutera Nuccio Magro comunica che questa settimana, alle porte del Natale, dove la piccola cittadina si prepara ad accogliere migliaia visitatori per la 25esima edizione del Presepe Vivente, sono iniziati i lavori di sistemazione e bitumatura di alcuni tratti lungo la sp 132 Sutera – Casalicchio – Valle. Questa è arteria stradale fondamentale per raggiungere il capoluogo Nisseno per la comunità di Sutera e, dopo decenni di incuria, torna comodamente percorribile dal traffico veicolare. Conclude il giovane amministratore Magro che è anche coordinatore cittadino di Forza Italia,: “questo risultato è stato raggiunto grazie all’ impegno dell’ amministrazione comunale e la collaborazione pedissequa del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che noi tutti ringraziamo”.