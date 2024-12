Sommatino. Conclusi i festeggiamenti in onore della patrona Santa Barbara

SOMMATINO. Si sono conclusi i festeggiamenti di Santa Barbara, patrona di Sommatino. Come ha avuto modo di sottolineare il vescovo mons. Russotto presente alla messa solenne, si è trattato di “Un momento per riflettere sui suoi valori di coraggio e speranza, che ci guidano nelle difficoltà e ci sostengono nel nostro cammino”.

Sono stati accolti nel palazzo municipale i sindaci provenienti dagli altri Comuni che, con la loro presenza, hanno inteso impreziosire la festa in onore della Patrona sommatinese, nella Chiesa Madre s’è svolta la messa solenne in onore di Santa Barbara officiata da mons. Mario Russotto vescovo della Diocesi di Caltanissetta.

Poi la solenne processione della Patrona per le vie del paese nel contesto di un momento come la festa in onore di Santa Barbara che resta uno dei momenti più alti e significativi di condivisione e partecipazione da parte della cittadinanza.