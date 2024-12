SNK Corporation annuncia la nascita di KOF Studio: una nuova era per i picchiaduro

(Adnkronos) – SNK Corporation ha annunciato la fondazione di KOF Studio, una nuova divisione interna dedicata allo sviluppo di videogiochi picchiaduro. L'obiettivo dichiarato è quello di "portare avanti con orgoglio il trentennale retaggio dei fighting game SNK, dando al contempo vita a una nuova rivoluzione". Fatal Fury, Samurai Shodown, The King of Fighters e molti altri titoli SNK hanno appassionato i giocatori di tutto il mondo fin dal loro storico debutto negli anni '90. Il 30° anniversario di The King of Fighters coincide con un'altra pietra miliare: il lancio del nuovissimo KOF Studio. KOF Studio si impegna a preservare l'illustre eredità delle iconiche IP di picchiaduro SNK, guidandone al contempo l'evoluzione verso il futuro. Tra i lavori passati del team di sviluppo figurano titoli di successo come The King of Fighters XV, Samurai Shodown (2019), SNK Heroines: Tag Team Frenzy e The King of Fighters XIV. Attualmente, lo studio è impegnato nello sviluppo di Fatal Fury: City of the Wolves e di un nuovo action RPG ambientato nell'universo di Samurai Shodown. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)